Nona giornata di campionato in Serie A1. Il testa a testa tra Milano e Conegliano prosegue a distanza, in attesa del confronto diretto – manco a dirlo: attesissimo e con annunciato record di presenze – in programma nel turno successivo ad Assago. Per Egonu e compagne è in programma la trasferta di Cuneo, contro un sestetto che naviga nei bassifondi, mentre sulla carta è più insidioso l’impegno che attende De Gennaro e Haak: la sfida di Bergamo, squadra capace di dar fastidio anche alle big. Turni casalinghi per Chieri e Vallefoglia, protagoniste di un avvio di stagione top, mentre Scandicci e Novara non possono sbagliare: le toscane ospitano Busto Arsizio, le piemontesi giocano in casa della rivelazione Talmassons.
- Egonu a -30 dal record: può diventare la migliore di sempre
- Calendario, Santarelli perplesso: "Ma chi l'ha proposto?"
- Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno
Egonu a -30 dal record: può diventare la migliore di sempre
I 32 punti messi a segno contro Brescia, nel complicato match vinto da Milano nel turno infrasettimanale, hanno avvicinato Paola Egonu a un traguardo clamoroso: superare Carmen Turlea al primo posto nella classifica delle migliori marcatrici di sempre della Serie A1, playoff compresi. Una graduatoria stilata da quando i dati e le statistiche sono raccolti e aggiornati in modo sistematico, vale a dire dal 1999 in poi. Per scavalcare la romena, che in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie di Matera, Centro Ester Napoli, Bergamo, Chieri, Busto Arsizio e Conegliano,
Paoletta dovrebbe mettere a segno 31 punti a Cuneo. Nel frattempo tiferà anche per l’amica Pietrini contro l’Imoco.
Calendario, Santarelli perplesso: “Ma chi l’ha proposto?”
Nei giorni scorsi intanto, in un’intervista realizzata dal nostro Roberto Barbacci per il Corriere dello Sport, il tecnico delle Pantere si è aggiunto al nutritissimo coro di voci contrarie alla paventata (e contestatissima) riforma del calendario FIVB, con Europei e Mondiali d’inverno a “spezzare” i campionati nazionali e le coppe. “Non so chi sia stato il primo a proporre di spostare i tornei per le nazionali in pieno inverno, ma mi viene da pensare – il dubbio di Santarelli – che non abbia mai fatto sport o non conosca quello che è il nostro mondo”. Lo sciopero potrebbe essere l’ultimo modo per opporsi: “Probabilmente l’unica via sarebbe quella di fermarsi, quindi tecnicamente di scioperare, a patto di non arrecare danno alle società“.
Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno
Questi, nel dettaglio, gli incontri della nona giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. Nel weekend è in programma la nona giornata con l’attesissimo derby italiano tra le “mostruose” Antropova e Nicoletti.
Volley, nona giornata (14-15 novembre)
- Vallefoglia-Firenze (14 novembre ore 21)
- Talmassons-Novara (15 novembre ore 16)
- Chieri-Macerata (15 novembre ore 17)
- Scandicci-UYBA (15 novembre ore 17)
- Brescia-San Giovanni (15 novembre ore 17)
- Cuneo-Milano (15 novembre ore 18)
- Bergamo-Conegliano (15 novembre ore 20)
Classifica Serie A1 volley femminile
- Conegliano, Milano 24 punti
- Chieri 19 punti
- Vallefoglia 17 punti
- Bergamo, Scandicci 14 punti
- Novara 13 punti
- Talmassons 12 punti
- UYBA 8 punti
- San Giovanni, Macerata 6 punti
- Cuneo, Firenze 4 punti
- Brescia 3 punti
Serie A1, decima giornata (21-22 novembre)
- Novara-Chieri (21 novembre ore 20.30)
- San Giovanni-Cuneo (22 novembre ore 16)
- Macerata-Vallefoglia (22 novembre ore 17)
- UYBA-Firenze (22 novembre ore 17)
- Bergamo-Talmassons (22 novembre ore 17)
- Scandicci-Brescia (22 novembre ore 17)
- Milano-Conegliano (22 novembre ore 18)