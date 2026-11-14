Nel weekend in programma la nona giornata del massimo campionato di volley femminile: trasferta rischiosa per le Pantere, mentre Scandicci e Novara non possono sbagliare.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Nona giornata di campionato in Serie A1. Il testa a testa tra Milano e Conegliano prosegue a distanza, in attesa del confronto diretto – manco a dirlo: attesissimo e con annunciato record di presenze – in programma nel turno successivo ad Assago. Per Egonu e compagne è in programma la trasferta di Cuneo, contro un sestetto che naviga nei bassifondi, mentre sulla carta è più insidioso l’impegno che attende De Gennaro e Haak: la sfida di Bergamo, squadra capace di dar fastidio anche alle big. Turni casalinghi per Chieri e Vallefoglia, protagoniste di un avvio di stagione top, mentre Scandicci e Novara non possono sbagliare: le toscane ospitano Busto Arsizio, le piemontesi giocano in casa della rivelazione Talmassons.

Egonu a -30 dal record: può diventare la migliore di sempre

I 32 punti messi a segno contro Brescia, nel complicato match vinto da Milano nel turno infrasettimanale, hanno avvicinato Paola Egonu a un traguardo clamoroso: superare Carmen Turlea al primo posto nella classifica delle migliori marcatrici di sempre della Serie A1, playoff compresi. Una graduatoria stilata da quando i dati e le statistiche sono raccolti e aggiornati in modo sistematico, vale a dire dal 1999 in poi. Per scavalcare la romena, che in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie di Matera, Centro Ester Napoli, Bergamo, Chieri, Busto Arsizio e Conegliano,

Paoletta dovrebbe mettere a segno 31 punti a Cuneo. Nel frattempo tiferà anche per l’amica Pietrini contro l’Imoco.

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Calendario, Santarelli perplesso: “Ma chi l’ha proposto?”

Nei giorni scorsi intanto, in un’intervista realizzata dal nostro Roberto Barbacci per il Corriere dello Sport, il tecnico delle Pantere si è aggiunto al nutritissimo coro di voci contrarie alla paventata (e contestatissima) riforma del calendario FIVB, con Europei e Mondiali d’inverno a “spezzare” i campionati nazionali e le coppe. “Non so chi sia stato il primo a proporre di spostare i tornei per le nazionali in pieno inverno, ma mi viene da pensare – il dubbio di Santarelli – che non abbia mai fatto sport o non conosca quello che è il nostro mondo”. Lo sciopero potrebbe essere l’ultimo modo per opporsi: “Probabilmente l’unica via sarebbe quella di fermarsi, quindi tecnicamente di scioperare, a patto di non arrecare danno alle società“.

Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, gli incontri della nona giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. Nel weekend è in programma la nona giornata con l’attesissimo derby italiano tra le “mostruose” Antropova e Nicoletti.

Volley, nona giornata (14-15 novembre)

Vallefoglia-Firenze (14 novembre ore 21)

Talmassons-Novara (15 novembre ore 16)

Chieri-Macerata (15 novembre ore 17)

Scandicci-UYBA (15 novembre ore 17)

Brescia-San Giovanni (15 novembre ore 17)

Cuneo-Milano (15 novembre ore 18)

Bergamo-Conegliano (15 novembre ore 20)

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano, Milano 24 punti

Chieri 19 punti

Vallefoglia 17 punti

Bergamo, Scandicci 14 punti

Novara 13 punti

Talmassons 12 punti

UYBA 8 punti

San Giovanni, Macerata 6 punti

Cuneo, Firenze 4 punti

Brescia 3 punti

Serie A1, decima giornata (21-22 novembre)