Virgilio Sport
ALTRI SPORT VOLLEY

Insidia Pietrini per Conegliano, Egonu a Cuneo per il record, Santarelli contro la FIVB: "Se serve, sciopero"

Nel weekend in programma la nona giornata del massimo campionato di volley femminile: trasferta rischiosa per le Pantere, mentre Scandicci e Novara non possono sbagliare.

3 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Nona giornata di campionato in Serie A1. Il testa a testa tra Milano e Conegliano prosegue a distanza, in attesa del confronto diretto – manco a dirlo: attesissimo e con annunciato record di presenze – in programma nel turno successivo ad Assago. Per Egonu e compagne è in programma la trasferta di Cuneo, contro un sestetto che naviga nei bassifondi, mentre sulla carta è più insidioso l’impegno che attende De Gennaro e Haak: la sfida di Bergamo, squadra capace di dar fastidio anche alle big. Turni casalinghi per Chieri e Vallefoglia, protagoniste di un avvio di stagione top, mentre Scandicci e Novara non possono sbagliare: le toscane ospitano Busto Arsizio, le piemontesi giocano in casa della rivelazione Talmassons.

Egonu a -30 dal record: può diventare la migliore di sempre

I 32 punti messi a segno contro Brescia, nel complicato match vinto da Milano nel turno infrasettimanale, hanno avvicinato Paola Egonu a un traguardo clamoroso: superare Carmen Turlea al primo posto nella classifica delle migliori marcatrici di sempre della Serie A1, playoff compresi. Una graduatoria stilata da quando i dati e le statistiche sono raccolti e aggiornati in modo sistematico, vale a dire dal 1999 in poi. Per scavalcare la romena, che in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie di Matera, Centro Ester Napoli, Bergamo, Chieri, Busto Arsizio e Conegliano,
Paoletta dovrebbe mettere a segno 31 punti a Cuneo. Nel frattempo tiferà anche per l’amica Pietrini contro l’Imoco.

Calendario, Santarelli perplesso: “Ma chi l’ha proposto?”

Nei giorni scorsi intanto, in un’intervista realizzata dal nostro Roberto Barbacci per il Corriere dello Sport, il tecnico delle Pantere si è aggiunto al nutritissimo coro di voci contrarie alla paventata (e contestatissima) riforma del calendario FIVB, con Europei e Mondiali d’inverno a “spezzare” i campionati nazionali e le coppe. “Non so chi sia stato il primo a proporre di spostare i tornei per le nazionali in pieno inverno, ma mi viene da pensare – il dubbio di Santarelliche non abbia mai fatto sport o non conosca quello che è il nostro mondo”. Lo sciopero potrebbe essere l’ultimo modo per opporsi: “Probabilmente l’unica via sarebbe quella di fermarsi, quindi tecnicamente di scioperare, a patto di non arrecare danno alle società“.

Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, gli incontri della nona giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. Nel weekend è in programma la nona giornata con l’attesissimo derby italiano tra le “mostruose” Antropova e Nicoletti.

Volley, nona giornata (14-15 novembre)

  • Vallefoglia-Firenze (14 novembre ore 21)
  • Talmassons-Novara (15 novembre ore 16)
  • Chieri-Macerata (15 novembre ore 17)
  • Scandicci-UYBA (15 novembre ore 17)
  • Brescia-San Giovanni (15 novembre ore 17)
  • Cuneo-Milano (15 novembre ore 18)
  • Bergamo-Conegliano (15 novembre ore 20)

Classifica Serie A1 volley femminile

  • Conegliano, Milano 24 punti
  • Chieri 19 punti
  • Vallefoglia 17 punti
  • Bergamo, Scandicci 14 punti
  • Novara 13 punti
  • Talmassons 12 punti
  • UYBA 8 punti
  • San Giovanni, Macerata 6 punti
  • Cuneo, Firenze 4 punti
  • Brescia 3 punti

Serie A1, decima giornata (21-22 novembre)

  • Novara-Chieri (21 novembre ore 20.30)
  • San Giovanni-Cuneo (22 novembre ore 16)
  • Macerata-Vallefoglia (22 novembre ore 17)
  • UYBA-Firenze (22 novembre ore 17)
  • Bergamo-Talmassons (22 novembre ore 17)
  • Scandicci-Brescia (22 novembre ore 17)
  • Milano-Conegliano (22 novembre ore 18)

Insidia Pietrini per Conegliano, Egonu a Cuneo per il record, Santarelli contro la FIVB: "Se serve, sciopero" Italvolley in Quirinale: l’ammissione di Mattarella, l’emozione di Egonu e i doni al Capo dello Stato Foto Filippo Rubin / LVF

Leggi anche:

Enel

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio