Per blindare il bomber stabiese, il Club potrebbe pensare a qualche cessione eccellente. In attacco c’è abbondanza e sono cambiare le gerarchie

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Solamente in questi primi 23 giorni di novembre ha segnato 8 gol. Praticamente una rete ogni tre giorni. Nelle ultime tre settimane, Pio Esposito è andato a segno esattamente 5 volte con l’Inter (contro Feyenoord in Champion, Como e Atalanta in campionato) e 3 volte con l’Italia (contro Francia e Belgio). Un lampo abbagliante nel cielo sia azzurro che nerazzurro. L’Inter si ritrova un vero patrimonio in casa. In questo campionato sono 6 le reti di Pio, mentre in Nazionale in totale ha segnato 10 gol in 15 presenze. Numeri che hanno un’anima e anche un futuro. Quello del bomber stabiese è già solido a Milano, ma per blindarlo, l’Inter potrebbe dover effettuare qualche cessione eccellente, anche perché l’attacco nerazzurro sta diventando molto affollato. E le gerarchie stanno cambiando…

L’eco di Bergamo

Contro l’Atalanta l’unica consolazione per l’Inter è stata la tripletta di Pio. Poi però nei minuti di recupero la squadra di Chivu impreca e si strappa i capelli per un rigore discusso ma che sancisce una rimonta insperata dei bergamaschi. I nerazzurri erano davanti 4-2 ad un quarto d’ora dalla fine. Ma ecco altre disattenzioni e ancora troppi gol subìti, la vera piaga di questo inizio stagione dei campioni d’Italia. Sono ben 17 le reti al passivo, solamente ieri 4 subite a Bergamo. Un dato che ha fatto perdere la testa del campionato e sul quale Chivu dovrà lavorare perché in questo momento nelle prime 10 posizioni in classifica, solo il Frosinone ha un passivo più alto (20 reti). Ma se la difesa piange, l’attacco ha di che sorridere.

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Un giorno da Fenomeno

Pio Esposito ha segnato la sua prima tripletta con l’Inter a Bergamo ad appena 21 e 147 giorni, nella storia nerazzurra è secondo solo a Ronaldo che firmò tre reti contro il Lecce a 21 anni e 146 giorni. Praticamente Pio è a un giorno dal Fenomeno. Perché di fenomeno bisogna parlare se è vero che il bomber nerazzurro è il terzo attaccante italiano a segnare una tripletta nell’intera storia interista, dopo Marco Branca e Bobo Vieri. Proprio col Bobone nazionale viene spontaneo l’accostamento, anche se Pio con saggezza glissa: “Vieri è stato un grande bomber, non azzardiamo paragoni. Ci vuole equlibrio e continuità, io sono giovane la strada è lunga”. Una strada lunga che l’Inter vuole lastricare d’oro.

Una poltrona per tre

Come un classico del pallone, appena c’è un exploit tecnico, scatta l’equivalente in denaro. Una proprietà transitiva quasi naturale, e il borsino attuale delle quotazioni di Pio Esposito sale sulle tre cifre, quelle dei crack di mercato. La Gazzetta dello Sport stima il suo valore attuale sui 100 milioni, e non è certo una provocazione considerando che siamo di fronte ad un ragazzo che 22 anni li compirà solo il prossimo giugno. Eppure di fronte a tanto luccicar di moneta, l’Inter deve farsi bene i conti. Certamente quando Chivu lo fece esordire a 19 anni al Mondiale per Club, pochi avrebbero pensato ad una escalation così iperbolica. Pio doveva essere l’uomo che poteva entrare allorquando Lautaro e Thuram avessero bisogno di tirare il fiato. Ma adesso i due campioni nerazzurri il fiato lo sentono sul collo, ed è quello del giovane Pio che si sta prendendo il posto da titolare a spallate. E a suon di gol. L’abbondanza non può essere spreco, ed ecco che l’Inter deve riflettere su una poltrona da titolare che è diventata per tre.

Pio e Marcus, il sorpasso

Con la tripletta di ieri a Bergamo, Pio Esposito ha raggiunto Thuram nella classifica cannonieri con 6 reti, ma giocando di meno. Il francese conta 815 minuti contro i 658 disputati dal compagno di squadra. Va da sé che attualmente la media gol di Pio è più alta, oltre alle riflessioni sull’anagrafica che vede Thuram compiere 30 anni la prossima estate. L’attaccante francese, che con l’Inter ha segnato oltre 155 gol, vincendo due scudetti, ha un contratto fino al 2028 ma è altrettanto pacifico che in questo momento della “maturità” chieda un adeguamento a salire. L’Inter che ha già Lautaro sul tetto di 9 milioni stagionali, potrà permettersi di accontentare Thuram e contestualmente blindare Pio Esposito? La domanda sorge spontanea e la risposta la scopriremo cammin facendo. Ma una sola cosa è certa: quando Lautaro recupererà in pieno, lì davanti uno è di troppo. E tenere Pio Esposito in panchina, in questo momento sembra una blasfemia. Mister 100 milioni è pronto a godersi il presente e aggredire il futuro. Lo stesso che vorrà garantirsi sia l’Inter che Thuram. Magari cominciando a guardarsi attorno..