Pisa-Südtirol: arbitro, precedenti e statistiche della sfida di Serie B 2026-27

Pisa-Südtirol, 11ma giornata della Serie B 2026-27: classifica, ultime partite, l'arbitro Poli, i precedenti e le statistiche delle due squadre a confronto.

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Duello a ridosso della zona playoff tra Pisa e Südtirol nella Serie B 2026-27. Incontro in programma sabato 7 novembre alle 15 sul campo dei toscani. Dopo dieci gare, i nerazzurri sono ottavi con 15 punti: 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, 18 gol segnati e 15 subiti. Gli altoatesini inseguono al nono posto con 14 punti: 3 successi, 5 pareggi e 2 ko, 11 reti realizzate e 10 incassate. Un solo punto separa due squadre in cerca di slancio. Data, orario, stadio e giornata della partita non risultano disponibili nei dati consultati.

Le ultime partite giocate da Pisa e Südtirol

Il Pisa arriva da un percorso recente più produttivo, ma deve riscattare il 2-0 subito contro l’Avellino. Nelle ultime cinque partite i nerazzurri hanno raccolto 8 punti, segnando 10 gol e incassandone 7. Il Südtirol, invece, ha conquistato 3 punti attraverso altrettanti pareggi, senza trovare vittorie: appena 2 le reti all’attivo, a fronte di 7 gol subiti. A pesare sono soprattutto le due trasferte perse senza segnare.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza dalla meno recente Pisa 2 2 1 8 Vittoria, vittoria, pareggio, pareggio, sconfitta Südtirol 0 3 2 3 Pareggio, sconfitta, pareggio, sconfitta, pareggio

Questo il dettaglio degli ultimi cinque risultati, dal meno recente al più recente.

Pisa : Vicenza – Pisa 0-3.

: – 0-3. Pisa : Pisa – Cremonese 3-1.

: – 3-1. Pisa : Verona – Pisa 1-1.

: – 1-1. Pisa : Pisa – Palermo 3-3.

: – 3-3. Pisa : Avellino – Pisa 2-0.

: – 2-0. Südtirol : Südtirol – Ascoli 0-0.

: – 0-0. Südtirol : Juve Stabia – Südtirol 3-0.

: – 3-0. Südtirol : Südtirol – Sampdoria 1-1.

: – 1-1. Südtirol : Calcio Padova – Südtirol 2-0.

: – 2-0. Südtirol: Südtirol–Cesena 1-1.

L’arbitro di Pisa–Südtirol

La direzione della partita è affidata ad Alberto Poli, con Zanellati e Laghezza come assistenti, Tremolada quarto ufficiale, Santoro al VAR e Paterna all’AVAR. Le statistiche disponibili per Poli nella competizione e nella stagione richieste comprendono una sola gara: 26 falli fischiati, un rigore assegnato, 6 ammonizioni e nessuna espulsione. La media è quindi di 6 cartellini a incontro, con un provvedimento disciplinare ogni 4,3 falli: un campione ancora troppo ridotto per delineare una tendenza consolidata.

Precedenti e curiosità su Pisa–Südtirol

Un punto di distanza in classifica, ma strade differenti per arrivarci: Pisa e Südtirol si ritrovano con motivazioni forti e qualche fragilità da correggere. I precedenti più recenti sorridono ai nerazzurri, imbattuti negli ultimi quattro incroci e sempre capaci di segnare almeno due reti. Il fattore campo, però, non basta a rassicurarli: nelle prime cinque gare interne sono arrivati dieci gol al passivo, un dato che lascia aperte le speranze degli ospiti. Gli altoatesini devono invece ritrovare incisività lontano da casa, dopo due trasferte consecutive chiuse con una sconfitta e senza reti. Una possibile chiave passa dai calci d’angolo: i toscani hanno già ricavato sei gol da questa situazione, mostrando un’efficacia preziosa nelle partite equilibrate. Tra i singoli spiccano Tommaso Marras, a segno nelle ultime due gare casalinghe, e Andrea Giorgini, riferimento della manovra biancorossa per quantità di palloni giocati. Dettagli che possono orientare una sfida tra vicine di classifica.

Precedenti a due facce: il Südtirol aveva vinto i primi due confronti assoluti, ma nei quattro successivi il Pisa ha cambiato passo, raccogliendo due successi e due pareggi. In questa serie i nerazzurri hanno sempre segnato almeno due gol, con una media di 2,3 reti a partita.

aveva vinto i primi due confronti assoluti, ma nei quattro successivi il ha cambiato passo, raccogliendo due successi e due pareggi. In questa serie i nerazzurri hanno sempre segnato almeno due gol, con una media di 2,3 reti a partita. Il Pisa vuole evitare un’altra frenata: prima del ko contro l’ Avellino aveva messo insieme due vittorie e tre pareggi. Due sconfitte consecutive in campionato non arrivano da marzo 2025; per trovare due ko di fila senza segnare bisogna risalire ad aprile 2021.

vuole evitare un’altra frenata: prima del ko contro l’ aveva messo insieme due vittorie e tre pareggi. Due sconfitte consecutive in campionato non arrivano da marzo 2025; per trovare due ko di fila senza segnare bisogna risalire ad aprile 2021. Il Südtirol cambia continuamente risultato: nelle ultime dodici gare di campionato non ha mai ripetuto lo stesso esito per due incontri consecutivi, totalizzando tre vittorie, sei pareggi e tre sconfitte. Ha però perso le ultime due trasferte senza segnare: l’ultima serie di almeno tre ko esterni risale al periodo ottobre-dicembre 2024, quando le sconfitte furono quattro, le prime tre senza reti all’attivo.

cambia continuamente risultato: nelle ultime dodici gare di campionato non ha mai ripetuto lo stesso esito per due incontri consecutivi, totalizzando tre vittorie, sei pareggi e tre sconfitte. Ha però perso le ultime due trasferte senza segnare: l’ultima serie di almeno tre ko esterni risale al periodo ottobre-dicembre 2024, quando le sconfitte furono quattro, le prime tre senza reti all’attivo. Casa da blindare per il Pisa : nessuna squadra ha incassato più dei suoi dieci gol interni, dato condiviso con Catanzaro e Arezzo . Soltanto nel 1939-40 i nerazzurri subirono più di dieci reti nelle prime sei partite casalinghe di un campionato di Serie B: allora furono quattordici.

: nessuna squadra ha incassato più dei suoi dieci gol interni, dato condiviso con e . Soltanto nel 1939-40 i nerazzurri subirono più di dieci reti nelle prime sei partite casalinghe di un campionato di Serie B: allora furono quattordici. Occhio alla bandierina: il Südtirol è indicato nella scheda delle curiosità come la squadra con meno corner battuti, mentre il Pisa vanta il miglior rendimento realizzativo da questa situazione, con sei gol su 61 angoli, circa uno ogni dieci. Il totale dei corner altoatesini differisce tra le schede consultate: 29 nelle pillole, 30 nelle statistiche stagionali.

è indicato nella scheda delle curiosità come la squadra con meno corner battuti, mentre il vanta il miglior rendimento realizzativo da questa situazione, con sei gol su 61 angoli, circa uno ogni dieci. Il totale dei corner altoatesini differisce tra le schede consultate: 29 nelle pillole, 30 nelle statistiche stagionali. Tommaso Marras cerca il tris davanti al proprio pubblico: ha segnato nelle ultime due gare interne e aveva già colpito contro il Südtirol nello scorso aprile. Insieme ad Antonio Raimondo è uno dei soli due calciatori nati dal 2004 in avanti ad aver raggiunto la doppia cifra di gol sommando le ultime due stagioni di Serie B.

cerca il tris davanti al proprio pubblico: ha segnato nelle ultime due gare interne e aveva già colpito contro il nello scorso aprile. Insieme ad è uno dei soli due calciatori nati dal 2004 in avanti ad aver raggiunto la doppia cifra di gol sommando le ultime due stagioni di Serie B. Andrea Giorgini è un punto di riferimento nella circolazione del pallone: tra i giocatori presenti in tutte le prime dieci giornate, soltanto Marco Bellich, con 93 palloni giocati a incontro, supera la sua media di 83, condivisa con Tommaso Augello.

Le statistiche stagionali di Pisa e Südtirol

Il confronto mette di fronte la maggiore produzione offensiva del Pisa e la miglior tenuta difensiva del Südtirol. I nerazzurri hanno segnato 18 gol contro 11, con 61 conclusioni nello specchio contro 34 e una precisione di tiro del 53,04%, superiore al 39,08% degli ospiti. Gli altoatesini hanno però incassato cinque reti in meno, 10 contro 15, mantenendo la porta inviolata tre volte contro due. Il possesso palla è simile, con un lieve vantaggio biancorosso: 52,5% contro 51,9%. Interessante anche la capacità di reagire allo svantaggio: i toscani hanno recuperato 6 punti da situazioni di rincorsa, gli ospiti soltanto uno.

Tra i marcatori del Pisa guida Filippo Pittarello con 4 gol, seguito da Tommaso Marras a 3; a quota 2 figurano Arturo Calabresi, Stefano Moreo e Mattéo Tramoni. Proprio Tramoni è il miglior assistman con 4 passaggi vincenti. Calabresi ha ricevuto più ammonizioni, 5, mentre Mehdi Léris conta un’espulsione. Nel Südtirol il primato realizzativo è condiviso da Silvio Merkaj, Kenny Mixtur e Fabio Rispoli, tutti a 2 gol. Gli assistman più prolifici sono Salvatore Molina, Rispoli e Aljosa Vasic, con 2 assist ciascuno. Giacomo Stabile guida per gialli, 3, e condivide con Vasco Rafael Fortes Lopes il massimo di un rosso. Tra i portieri, Alessandro Confente ha ottenuto 2 clean sheet e compiuto 22 parate; Alessandro Plizzari risponde con 3 partite senza subire gol e 36 interventi.

Statistica Pisa Südtirol Posizione in classifica 8ª 9ª Punti 15 14 Partite giocate 10 10 Vittorie 4 3 Pareggi 3 5 Sconfitte 3 2 Gol segnati 18 11 Gol subiti 15 10 Media gol segnati 1,8 1,1 Media gol subiti 1,5 1,0 Possesso palla 51,9% 52,5% Precisione dei passaggi 85,00% 86,08% Tiri nello specchio 61 34 Precisione di tiro 53,04% 39,08% Conversione dei tiri in gol 15,65% 12,64% Calci d’angolo, scheda stagionale 61 30 Pali e traverse colpiti 4 4 Assist totali 15 9 Cartellini gialli 21 20 Cartellini rossi 1 2 Punti recuperati da svantaggio 6 1 Punti persi da vantaggio 4 6 Capocannonieri Pittarello: 4 Merkaj, Mixtur, Rispoli: 2 Migliori assistman Tramoni: 4 Molina, Rispoli, Vasic: 2 Più ammonizioni Calabresi: 5 Stabile: 3 Più espulsioni Léris: 1 Stabile, Vasco Rafael Fortes Lopes: 1 Clean sheet del portiere Confente: 2 Plizzari: 3 Parate del portiere Confente: 22 Plizzari: 36

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FAQ Quando e a che ora si gioca Pisa-Südtirol di Serie B 2026-27? La data e l’orario di Pisa-Südtirol non risultano disponibili nei dati consultati. Anche la giornata della partita non è specificata. Dove si gioca Pisa-Südtirol? Il Pisa è indicato come squadra di casa, ma lo stadio della partita non è specificato nei dati disponibili. Chi è l’arbitro di Pisa-Südtirol? L’arbitro è Alberto Poli. Gli assistenti sono Zanellati e Laghezza, il quarto ufficiale è Tremolada; al VAR c’è Santoro, con Paterna all’AVAR.