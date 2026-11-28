L'ex fuoriclasse della Juventus e della Francia domani sarà allo stadio Comunale per assistere alla gara di serie D tra Sanremese e Lascaris, ospite del presidente suo connazionale

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Un super ospite per Sanremo ma la kermesse canora non c’entra. Ora è ufficiale: Michel Platini sarà domani allo Stadio Comunale di Sanremo in occasione della partita di serie D tra Sanremese e Lascaris. Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, è stata la stessa società biancazzurra a confermare, attraverso un comunicato stampa, la presenza dell’ex stella della Juventus.

Platini ospite di Karembeu

Il tre volte vincitore del Pallone d’Oro ed ex presidente della UEFA sarà ospite del presidente della Sanremese, Christian Karembeu, e dell’intera società. Karembeu, ex centrocampista della Sampdoria, è diventato presidente del club ligure lo scorso maggio e inizialmente aveva trascinato nell’avventura anche il suo ex compagno di squadra alla Sampdoria e al Real Madrid Clarence Seedorf allo sviluppo del settore giovanile, prima che l’ex allenatore del Milan assumesse la guida del Corinthians in Brasile.

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Nel corso della sua carriera da calciatore, Platini ha conquistato tre Palloni d’Oro consecutivi, dal 1983 al 1985, oltre a un Campionato Europeo con la Francia nel 1984. Dopo aver lasciato il calcio giocato, ha ricoperto il ruolo di presidente della UEFA dal 2007 al 2015.

L’ex Juve vedrà Sanremese-Lascaris

La partita tra Sanremese e Lascaris, valida per la 14ª giornata del Girone A di Serie D, è in programma domenica alle ore 15.00 allo stadio Comunale di Sanremo. La società ha invitato tifosi e cittadini a partecipare numerosi, anche per riservare una calorosa accoglienza all’ospite d’eccezione. Il club di Karembeu in classifica è ottavo a 17 punti assieme ad altre 4 squadre.