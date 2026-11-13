Pochettino al Manchester United, reazione a catena: coinvolti anche Guardiola e Conte. Il retroscena sul no al Milan

L'allenatore argentino lascia gli Stati Uniti e firma con i Red Devils. Conte era tra i candidati, mentre resta aperto il capitolo Guardiola: come può cambiare il loro futuro

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Manchester United: l’argentino raggiungerà l’Inghilterra il 18 novembre, dopo aver concluso gli impegni con la nazionale statunitense. Una scelta destinata ad avere conseguenze anche sul mercato degli allenatori, considerando i nomi che erano stati accostati alla panchina dei Red Devils. Tra questi c’era Antonio Conte, indicato tra i possibili candidati prima dell’accordo con l’ex tecnico del Tottenham. La decisione dello United riaccende inevitabilmente anche le voci sul futuro dell’ex allenatore del Napoli e sulle prospettive di un eventuale ritorno alla Juventus. Sullo sfondo c’è inoltre il retroscena del mancato approdo di Pochettino al Milan, che lo aveva cercato nei mesi scorsi prima di virare con decisione su Ruben Amorim.

Pochettino nuovo allenatore del Manchester United: arriverà il 18 novembre

Il Manchester United ha ufficializzato l’ingaggio di Mauricio Pochettino, raggiungendo un accordo con la Federazione calcistica statunitense per liberare l’allenatore argentino e il suo staff al termine degli impegni con la nazionale maggiore. Il tecnico prenderà servizio a Old Trafford dal 18 novembre, dopo aver guidato gli Stati Uniti nelle ultime amichevoli in programma.

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Pochettino raccoglie così l’eredità di Michael Carrick, esonerato dopo un avvio di stagione estremamente complicato. Lo United occupa infatti il 18° posto in Premier League, con una sola vittoria nelle prime dieci giornate. Per l’argentino si tratta di un ritorno nel campionato inglese, dove aveva lasciato un segno importante soprattutto alla guida del Tottenham, portato fino alla finale di Champions League del 2019.

Il no al Milan e il contratto con gli Stati Uniti

Prima di accettare la proposta del Manchester United, Pochettino era stato anche un’idea concreta per la panchina del Milan. Il club rossonero aveva valutato il profilo dell’argentino prima di orientarsi definitivamente su Ruben Amorim, ma la trattativa non era decollata per la volontà dell’allenatore di rispettare l’impegno preso con la federazione statunitense.

A settembre, Pochettino aveva spiegato di aver ricevuto diverse chiamate da società interessate, ma di non aver voluto lasciare gli Stati Uniti prima dei Mondiali disputati in casa. “Non potevamo andarcene. Prima di tutto perché non volevamo andarcene. Ma in quel momento penso che non fosse giusto creare tutte queste situazioni e aspettative“, aveva dichiarato. L’argentino aveva poi aperto a uno scenario differente per il futuro, sottolineando come il nuovo contratto quadriennale con gli Stati Uniti rendesse più complessa qualsiasi decisione. Ora, però, la chiamata dello United ha cambiato tutto.

Conte era tra i favoriti per il Manchester United

La scelta di Pochettino chiude anche la porta a una delle alternative più suggestive per la panchina del Manchester United: Antonio Conte. Il tecnico italiano era stato inserito tra i possibili candidati per guidare la ricostruzione dei Red Devils, grazie alla sua esperienza internazionale e alla capacità di riportare competitività alle squadre attraverso un lavoro molto intenso. L’accordo con l’argentino cambia inevitabilmente gli scenari e lascia Conte fuori dai giochi per Old Trafford.

Il suo nome, però, continuerà a essere accostato alle grandi panchine europee, soprattutto in caso di nuovi cambiamenti nei prossimi mesi. Tra le suggestioni che potrebbero tornare d’attualità c’è anche quella di un ritorno alla Juventus, club con cui ha conquistato tre scudetti consecutivi da allenatore. Per ora si tratta di uno scenario di mercato, senza sviluppi concreti, ma la mancata scelta dello United alimenta inevitabilmente le speculazioni sul suo futuro.

Guardiola può raccogliere l’eredità di Pochettino: la proposta degli Usa

Digerito l’addio di Pochettino, la federazione americana avrebbe già individuato il possibile successore: Pep Guardiola. Secondo le indiscrezioni, l’ex allenatore di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City sarebbe il primo nome per guidare gli Stati Uniti, con Christian Pulisic e compagni.

Per lo spagnolo si tratterebbe di una nuova esperienza in America, dove aveva già trascorso un anno a New York dopo l’addio al Barcellona. In passato Guardiola aveva anche rifiutato la proposta della Nazionale italiana, avanzata da Paolo Maldini e Leonardo dopo un incontro a Barcellona: in quel momento aveva preferito restare vicino alla famiglia. Riconfermerà la stessa volontà anche stavolta?