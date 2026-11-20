Tadej Pogacar ha annunciato che tornerà a correre le due classiche per eccellenza del Nord: la Roubaix è l'unica mancante nella sua collezione di Monumento. E sul Tour dice: "Bisogna essere forti sempre..."

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Al Giro lo aspettano a braccia aperte, ma Tadej Pogacar ha un paio di conti in sospeso da regolare nel 2027, e nessuno di questi contempla un passaggio a maggio sulle strade italiane. Dove magari tornerà nel 2028 o negli anni a seguire, perché quello alle porte è dichiaratamente l’anno nel quale il fuoriclasse della UAE proverà a riprendersi la maglia iridata e magari poi andare a riprendersi quella maglia rossa di leader della Vuelta lasciata sull’asfalto di Texaco, nel giorno della rovinosa caduta avvenuta nell’ottava frazione della corsa spagnola (era il 30 agosto). Ma intanto il programma delle corse di primavera è prossimo ad essere definito nei minimi dettagli, con due appuntamenti che stuzzicano già la fantasia degli appassionati.

La campagna del Nord di Tadej: Fiandre e Roubaix

Perché a voler essere pignoli, parlando di conti in sospeso Pogacar ne avrebbe uno anche sulle strade polverose della Roubaix, pensando a come è andata a finire la volata dell’ultima edizione, quella che nel celebre velodromo del Nord della Francia ha incoronato Wout Van Aert (una sorta di risurrezione ciclistica del fiammingo).

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La Roubaix rimane così l’unica casella scoperta nella collezione di Monumento dello sloveno, che quest’anno ha coperto la casella della Milano-Sanremo, e che a questo punto sa di potersi buttare a capofitto per vincere anche l’unica che manca delle 5 grandi classiche del ciclismo, appunto la Roubaix. “È molto probabile che sarò al via”, ha spiegato Tadej a Het Laatste Nieuws, in un’intervista rilasciata durante l’evento A&J All Sports, torneo di padel a cadenza annuale organizzato dai manager Alex e Johnny Carera.

“Sarò probabilmente al via della Roubaix e anche del Fiandre, che sono per me da sempre due corse molto divertenti”. Ha omesso di dire massacranti (specie la Roubaix, non a caso ribattezzata “l’inferno del Nord”), ma in fondo la fatica è un concetto che fa (appunto) “fatica” a entrare nella testa di Pogacar. Che da qualche settimana ha ripreso regolarmente ad allenarsi, dopo lo stop di un mese e mezzo dovuto all’operazione effettuata a Barcellona a inizio settembre. “I primi allenamenti non sono andati troppo bene, ora le cose vanno meglio e sto aumentando durata e intensità”.

Il messaggio a Remco sul prossimo Tour de France

Lo sloveno, tra le domande poste dalla testata belga, ha risposto anche a quelle sul prossimo Tour de France, dove va a caccia del sesto alloro (il quarto consecutivo), che tenendo fuori dal novero dei pluri-vincitori all time Lance Armstrong (che ne avrebbe vinti 7, tutti revocati) lo collocherebbe al primo posto assoluto.

“Non ho ancora esaminato bene il percorso, ma so che ci saranno tanti chilometri a cronometro. Questa cosa favorirà sicuramente Remco Evenepoel, ma come dico sempre, al Tour non ci si può nascondere da nessuna parte. Bisogna essere forti per tre settimane, e su tutti i terreni”.