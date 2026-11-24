Avrebbe dovuto debuttare in Australia, ma Tadej Pogacar dovrà rivedere i suoi piani: la UAE gli ha sconsigliato il lungo viaggio aereo. E intanto spunta un "duello dialettico" con Riccò

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Non saranno le calde e desolate lande australiane a tenere a battesimo la stagione 2027 di Tadej Pogacar. Che un pensierino a debuttare al Tour Down Under (e di conseguenza alla Cadel Evans Road Race) lo aveva fatto, salvo poi doversi ricredere quando lo staff medico della UAE gli ha intimato di restare ben saldo con i piedi a terra. Perché è proprio il lungo viaggio aereo la causa della mancata partecipazione dello sloveno alla corsa che aprirà la stagione World Tour: dopo i traumi riportati a fine agosto nella caduta alla Vuelta, imbarcarsi su una traversata aerea tanto lunga avrebbe provocato uno stress che non avrebbe fatto bene al fisico dell’ex campione del mondo.

Viaggio ad alto rischio: salta la trasferta in Down Under

La partecipazione di Pogacar alle gare australiane era cosa fatta, tanto che addirittura si era arrivati a parlare pure di compensi con gli organizzatori (una prassi comune nel mondo del ciclismo, specie se riferita ai grossi calibri). Tadej era intenzionato a testarsi per la prima volta in gruppo dopo la lunga fase di riabilitazione, ma l’equipe medica della UAE Team Emirates XRG ha consigliato vivamente allo sloveno di non avventurarsi troppo nella terra “di sotto”.

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L’operazione sarebbe stata considerata ad alto rischio per la salute del ciclista, che a questo punto dovrà riprogrammare i primi appuntamenti stagionale, aspettando di capire cosa ne sarà ad esempio dell’UAE Tour, che come tutte le gare dell’area mediorientale rischia di saltare a causa delle tensioni legate alla zona dal punto di vista politico.

Difficilmente però Pogacar farà quello che ha fatto nel 2026, cioè attendere inizio marzo (quindi la Strade Bianche) per debuttare nel suo calendario. In quel caso la scelta era motivata dalla voglia di andare a giocarsi la Sanremo, corsa che quest’anno non dovrebbe vederlo al via, e pertanto gli obiettivi di inizio stagione in vista del Fiandre e della Roubaix potrebbero mutare rispetto al recente passato.

Pogacar tira in ballo Riccò (o almeno così sembra)

Pogacar in queste ore è finito sotto i riflettori anche per un’altra vicenda, quella innescata dalle sue parole sulla presenza di corridori dopati in gruppo.”Per la maggioranza di chi corre, anche ad alto livello, oggi il doping non esiste. Si corre con il cuore e con la giusta mentalità, anche perché tutti conoscono quali sono le sostanze proibite e quelle che possono anche arrivare a danneggiare la salute. Gli allenatori poi sono bravi e ci si concentra tanto sul recupero, lavorando molto fuori dalle competizioni. Rischiare di farsi beccare non ha senso, anche perché potrebbe precludere anche ruoli post carriera nel mondo del ciclismo”.

Ma la frase incriminata, quella che ha fatto sobbalzare i più sulla sedia, è stata un’altra: “Se fai un errore, rischi di ritrovarti a vendere gelati, o qualcosa del genere”. Un riferimento fin troppo esplicito a Riccardo Riccò, l’ex ciclista che venne trovato positivo all’EPO dopo aver vinto due frazioni di montagna al Tour de France 2008, e che oggi ha aperto una gelateria a Vignola. Riccò al quale le parole pronunciate da Pogacar non sono affatto piaciute, tanto da avergli risposto per le rime via social.

“Accetto il dissing, molto simpatico, e anch’io voglio stare al gioco. Me lo aspettavo molto prima che arrivasse un attacco simile, però dico anche che è un attimo che vieni a fare il gelato con me. Quindi prima di parlare bisogna essere sicuri al 100%. E ne ho visti tanti che poi sono passati dall’altra parte”. Una puntura di spillo alla quale magari lo sloveno vorrà provare a replicare, sebbene da parte sua non sia mai uscito il nome di Riccò. Ma a pensare male si fa peccato, e qualche volta ci si azzecca pure.