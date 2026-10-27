L’inseguimento a Tadej Pogacar è costante e spesso comporta anche scelte difficili: la Uno-X Mobility vuole Vingegaard, Seixas non scioglie i dubbi ed Evenepoel cambia preparazione

Tutti all’inseguimento di Tadej Pogacar. Il fenomeno sloveno ha visto il suo 2026 accorciato dalla brutta caduta alla Vuelta e dalla conseguente operazione. Niente Mondiali, Europei e Lombardia con i suoi rivali che hanno avuto finalmente via libera. Ma il 2027 si preannuncia già caldissimo con il ciclo-mercato che nelle ultime settimane sembra letteralmente esploso e che riguarda anche nomi importanti come Vingegaard e Seixas.

Vingegaard verso una decisione a sorpresa

Del futuro di Jonas Vingegaard si parla da tempo anche se il diretto interessato difficilmente si sbottona. Il danese è uno dei grandi delusi di questo 2026, dopo la splendida vittoria al Giro d’Italia con cui ha completato la “tripla corona”, voleva riuscire a spodestare Pogacar al Tour. Ma già prima della caduta che lo ha costretto al ritiro, la sua impresa sembrava destinata al fallimento. Ora resta da sviluppare i programmi per il futuro e non è detto che siano legati alla Visma. Da tempo i programmi del danese sono al centro di una serie di voci e ad alimentarle ora ci pensa anche Thor Hushovd, direttore sportivo della norvegese Uno-X: “Quanto ti domandano se ti piacerebbe avere in squadra Jonas Vingegaard o Mads Pedersen, puoi solo rispondere che sarebbe un sogno che diventa realtà. Ovvio che mi piacerebbe ma penso che anche tutte le altre squadre direbbero lo stesso. E’ una cosa a cui è impossibile dire di no”.

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Seixas non scioglie i dubbi

Voci di mercato, per il momento niente più di questo. Un mercato che potrebbe vivere un altro scossone dopo la decisione di Paul Seixas e non è un segreto che il futuro del francese e quello di Vingegaard potrebbero essere collegati. Ed è lo stesso talentino francese ad alimentare queste voci: “Per il momento non ho preso una decisione sul mio futuro. Quando ho firmato per la Decathlon due anni fa mi sono promesso che non mi sarei affrettato per il successivo. E’ una cosa che mi stanca. Ora sono in vacanza e non ci sto pensando troppo ma non posso nemmeno decidere all’ultimo momento”. La Decathlon resta con il fiato sospeso ascoltando queste parole, mentre alla finestra ci sono la UAE Emirates e la Visma che fanno capolino. E se quest’ultima dovesse riuscire a piazzare il colpo, è evidente che a risentirne potrebbe essere proprio Vingegaard.

Tour 2027: l’occasione d’oro di Evenepoel

Il Tour de France 2027 sembra disegnato apposto per le caratteristiche di Remco Evenepeol. La Grand Boucle ha svelato il suo percorso e tutti hanno pensato al belga che fino a qualche settimana fa sembrava destinato a diventare uno dei protagonisti del Giro d’Italia. Ora però la maglia gialla potrebbe diventare un obiettivo completo e la Red Bull vuole fare in modo che arrivi all’appuntamento nel modo giusto come rivela Zak Dempster, responsabile sportivo: “Per il futuro abbiamo bisogno che Remco sia competitivo nelle corse più importanti e per questo motivo credo che il suo calendario e la sua preparazione possano essere differente. Lo scorso anno è stato a tutta velocità sin da dicembre, questo inverno invece servirà una preparazione più lunga e graduale con una base più solida. Il prossimo anno sarà concentrato sulla vittoria di un grande giro”. La sfida a Pogacar è ufficialmente lanciata.