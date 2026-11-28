Il fenomeno sloveno è ancora il vincitore del premio per il miglior ciclista dell’anno, in campo femminile vincere Demi Vollering. L’Italia, come da previsioni, resta a bocca asciutta

Nessuno può fermare il dominio di Tadej Pogacar. Solo una caduta e un brutto infortunio gli hanno impedito in questo 2026 di conquistare anche la Vuelta e di chiudere i successi nei grandi giri. Ma per chi è abituato a vincere come lo sloveno i successi arrivano anche a stagione finita, con Tadej che festeggia ancora una volta la vittoria del Velo d’Or, il premio organizzato da Velò Magazine e da L’Equipe e che ricorda molto da vicino il Pallone d’oro. In campo femminile vince Demi Vollering, ma c’è un premio anche per Paul Seixas. L’Italia invece resta a bocca asciutta.

Pogacar non ha rivali: suo il Velo d’Or

Non c’erano dubbi, Tadej Pogacar resta il miglior ciclista anche nel 2026 e non poteva essere altrimenti. Il Velo d’Or va a lui anche se la stagione non è finita nel migliore dei modi e se gli avversari erano di livello assoluto. Lo sloveno ha chiuso la stagione vincendo la Milano-Sanremo e il Tour de France così come le Strade Bianche, il Giro delle Fiandre e la Liegi. Un dominio che poteva essere assoluto se di mezzo non ci si fosse di mezzo una caduta che gli ha impedito di portare a casa anche il trionfo alla Vuelta. Tra i candidati al premio di miglior ciclista c’era tutto il gotha delle due ruote: alle sue spalle sono finiti nell’ordine Remco Evenepoel, Wout van Aert, Paul Seixas e Jonas Vingegaard. Lo sloveno, quarto volte vincitore del premio, si prende anche quello come miglior corridore di classiche intitolato a Eddy Merckx.

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La Francia premia Seixas, Italia a bocca asciutta

Se il premio come miglior ciclista per Tadej Pogacar era pressoché scontato, anche un riconoscimento a Paul Seixas era da prendere in considerazione: per il giovane di Lione c’è quello come miglior francese (il premio Bernard Hinault) e come miglior rookie della stagione. Il nome di Seixas è uno dei più chiacchierati nel mondo del ciclismo. La sua vittoria alla Freccia Vallone ha fatto capire a tutti il suo talento confermato dal quarto posto al Tour de France ma soprattutto dalla vittoria della sua prima Monumento, il Giro del Lombardia che lo ha consacrato come la grande stella nascente delle due ruote.

L’Italia resta, invece, a guardare. Nessuno degli atleti italiani era inserito nella lista dei potenziali candidati alla vittoria del Velo d’Or. La speranza era quello di un colpaccio almeno nei nuovi premi istituiti da Velò Magazine che in questa edizione. Il giornale francese ha infatti deciso di creare una categoria per i migliori sprinter e la candidatura di Jonathan Milan c’era. Ma la vittoria è andata al fenomeno belga Tim Merlier che in questa stagione ha collezionato 14 vittorie con tre tappe al Tour de France.

Vollering vince tra le donne: Longo Borghini e Balsamo tra le candidate

Se in campo maschile la suspense era pochissima, anche in campo femminile non ce ne era quasi per nulla. Era scontata infatti la vittoria di Demi Vollering. L’olandese ha dominato la stagione sin dall’inizio con la vittoria al Fiandre, alla Freccia Vallone e al Giro. E ha completato il quadro vincendo prima il Tour femminile e poi conquistando anche il Mondiale e gli Europei. Un plauso va fatto all’azzurra Longo Borghini che era tra le candidate a testimonianza di un’altra stagione positiva. Niente da fare anche per Elisa Balsamo che ha visto il premio come migliore sprinter della stagione andare a Lorena Wieber.