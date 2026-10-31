A due mesi dalla terribile caduta alla Vuelta, Pogacar racconta nuovi particolari: "Le vertebre fratturate sono tre, le prime due settimane un inferno, ero quasi depresso. ora sto meglio, ma devo stare attento"

Con la salute non si scherza, e Tadej Pogacar questo deve esserselo messo bene in testa. “Dopo la caduta alla Vuelta mi sono procurato non una, ma ben tre fratture alle vertebre, e tornare prima del tempo sarebbe stato molto pericoloso”. Un monito che i medici della UAE hanno sbandierato in faccia al fuoriclasse sloveno, che pure avrebbe tanto voluto correre almeno l’Europeo sulle strade di casa, nei dintorni di Lubiana, quelle strade che “conosco a memoria, una ad una, e che mi avrebbero permesso di vivere un momento unico e irripetibile in mezzo alla mia gente. Ma era davvero troppo rischioso, e ho fatto la cosa più giusta e sensata che potessi fare, cioè rinunciare”.

La rivelazione: “C’erano altre due vertebre fratturate…”

La salute viene prima di tutto, specie quando sei un corridore ancora nel pieno della tua maturazione sportiva (Pogacar ha compiuto 28 anni il mese scorso) e vedi davanti a te ancora un orizzonte lungo, fatto di tante stagioni da vivere al massimo. La caduta alla Vuelta è stata uno shock per Tadej, che mai in carriera aveva dovuto fare i conti con simili conseguenze. Perché oltre alla frattura già nota della vertebra C7 (e alla commozione cerebrale e alla frattura della clavicola sinistra), ulteriori esami fatti nei giorni successivi all’incidente hanno mostrato altre due fratture vertebrali, alla T1 e alla T2.

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“Quando ho visto il referto non volevo crederci, ma un istante dopo ho pensato a quanto fossi stato fortunato a essere ancora vivo, o anche solo in piedi. Poi ho capito che per me non c’erano più possibilità di rientro nel breve periodo, perché con un quadro clinico del genere, qualora fossi caduto un’altra volta avrei rischiato danni permanenti. Finalmente adesso posso dire di stare meglio, ma sono passati due mesi dalla caduta: devo fare attenzione a sollevare pesi con il braccio sinistro e a come muovere il collo, ma rispetto ai primi giorni è tutta un’altra vita”.

La depressione post caduta: “Mi sentivo veramente giù”

Pogacar, in esclusiva a The Athletic, ha raccontato le difficoltà anche psicologiche legate ai postumi della caduta. “Nelle prime due settimane ero abbastanza giù, direi quasi depresso. Non credo fosse piacevole stare nella stessa stanza con me: mi sentivo molto giù, non provavo alcuna emozione. Era tutto difficile: non potevo nemmeno farmi una doccia senza l’aiuto del medico della squadra, perché rischiavo di compromettere anche il lavoro dell’equipe medica che mi aveva operato a Barcellona. Non riuscivo a stare in piedi senza avere le vertigini, mi sentivo mentalmente a pezzi.

La svolta è arrivata quando ho potuto ricominciare a fare qualcosa sui rulli, grazie anche poi alle sedute dal fisioterapista. In quel momento ho sperato anche di poter correre l’Europeo, ma la radiografia della terza settimana ha chiaramente mostrato un quadro clinico ancora ben lontano dal poter essere considerato guarito, così mi sono detto che era meglio lasciar perdere, anche se tutto ciò mi ha profondamente rattristato”.

Pogi e l’esortazione (all’UCI?) sulla sicurezza

In quei giorni anche Urska Zigart, la compagna di Pogacar, si era infortunata in gara (alla mandibola) e ha fatto come la “staffetta” col compagno quanto a necessità di essere aiutata in casa. “Tutti mi dicono quanto sia stato fortunato, perché i danni avrebbero potuto essere ben peggiori”, ha concluso Tadej.

Che ha rimarcato però anche l’importanza di curare l’aspetto della sicurezza: “In gruppo andiamo troppo veloci, specie negli arrivi, che pure sono gli stessi di 30 anni fa. E spesso affrontiamo strade dissestate con buche, oggetti, spartitraffico e rotatorie che aumentano i pericoli. Bisognerebbe fare di più: va bene controllare la lunghezza del manubrio e quella dei calzini, ma forse ci sarebbero delle priorità alle quali prestare maggiore attenzione…”.

Seixas attende il “suo” modello: “Sfidarlo mi stimola”

Quando Pogacar tornerà in gruppo, troverà presumibilmente anche Paul Seixas ad accoglierlo. Il francese, appena 20 anni, che l’ha degnamente “sostituito” a Il Lombardia, e che ha ammesso di guardarlo come un si fa con un esempio dentro e fuori dalle corse.

“Non ho un vero e proprio idolo, ho dei modelli, e Pogacar è in cima alla lista. Mi piace come corre e mi piace anche il suo stile quando non è in gara. Può diventare il più grande di tutti i tempi e mi stimola sapere che posso sfidarlo, perché mi porta sempre a fare meglio. Magari un giorno lo raggiungerò, o forse no, ma in ogni caso vorrei tanto provarci”.

Intanto dovrebbe sfidarlo nelle Classiche di primavera e al Tour, anche se in Francia continuano a sostenere che Seixas a maggio sfiderà Del Toro sulle strade del Giro. “È possibile che possa essere al via del Giro, perché al momento abbiamo tante opzioni sul tavolo e correre in Italia è una di queste. Vediamo, c’è tempo prima di decidere. E sarei contento anche di ritrovare Finn, mio coetaneo e col quale abbiamo già condiviso tante corse assieme”.