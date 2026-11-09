Poko Silvia Canape, l’Italia scopre l’erede di Larissa Iapichino: primo oro azzurro alle Olimpiadi giovanili di Dakar

L’atleta, classe 2009 che vanta già un primato da 6,25, riporta l’Italia sul gradino più alto del podio nella manifestazione dopo 16 anni: “Ho aspetto l’ultimo salto”

L’Italia potrebbe aver già trovato l’erede di Larissa Iapichino, Si chiama Poko Silvia Canape, la saltatrice in lungo classe 2009 ha conquistato il primo oro per l’Italia alle Olimpiadi Giovanili in svolgimento a Dakar. Un successo arrivato all’ultimo salto e con una gara carica di emozioni e di tensioni ma che consacra il talento di un’atleta che già da tempo fa parlare di sè.

Poko Silvia Canape, l’oro all’ultimo salto

Una gara tiratissima quella che ha visto protagonista Poko Silvia Canape, 16enne tesserata per la Derthona Athletic, che non comincia benissimo con un lungo al primo tentativo. In testa alla gara va la maroccchina Maria Saadi con 5,89. Da quel momento l’azzurra prova a rientrare mettendo una serie di salti buoni ma nessuno che le consente di andare a prendersi la medaglia. Al quinto tentativo trova la misura di 5,67 che le consente di salire momentaneamente al secondo posto. Ma è all’ultima prova che piazza la zampata vincente con il 5,92 (con quasi un metro di vento contro) che le consente di salire sul gradino più alto del podio.

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L’Italia ha già l’erede di Larissa Iapichino

La carriera di Poko Silvia Canape è cominciata nel salto in alto prima di passare al lungo, una disciplina che all’inizio sembrava non metterla a proprio agio. L’atleta nata in Burkina Faso e che si è trasferita in Italia quando aveva due anni fa da tempo parlare di se, agli Europei Under 18 di Rieti non era riuscita a esprimersi al meglio piazzandosi al nono posto. Ma ai campionati italiani di categoria a Grosseto aveva messo in mostra tutto il suo talento con firmando un personale da 6,25 che alla sua età rappresenta una misura che evidenzia un grandissimo potenziale. Per l’Italia dell’atletica arriva uan medaglia d’oro che mancava dal 2010 quando a conquistarla fu Anna Clemente nei 5000 metri di marcia. Atleta dalle leve lunghissime (è alta 1,82) e dal grande potenziale, Poko Silvia Canape potrebbe già candidarsi a essere l’erede dell’ancora giovanissima Larissa Iapichino.

“Ho aspettato fino all’ultimo per vincere questa medaglia – ha detto dopo la vittoria – ho avuto il supporto di tutta la squadra azzurra e a vedermi c’erano mio padre e il mio allenatore. Non mi ero mai trovata in una situazione del genere ma sono riusciti a farmi rimanere tranquilli. Sono molto contenta di quello che ho dimostrato e di essere rimasta concentrata. E’ bello farlo in Africa dove ho le mie origini”.

Crisci in finale nei 400 ostacoli, occhio alla marcia

Le ambizioni italiane a Dakar non sono di certo finite. Davide Crisci è riuscito a conquistare l’accesso alla fine dei 4oo ostacoli con il quarto tempo complessivo (52”65) dando però l’impressione di avere ancora margine. Ma nella giornata di martedì 10 novembre gli azzurri hanno altre frecce nel proprio arco con la marcia che vede al via Davide Sorressa (argento europeo U18) nella gara maschile, e la campione europea di Rieti, Rebecca D’Alessandro nella prova femminile. Al via anche i 200 metri femminili con Giorgia Castiglione.