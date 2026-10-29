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La nuova isola di rianimazione per neonati prematuri al Policlinico. Maria Mazza: "Il cuore della nostra missione"

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Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Se il Policlinico ha una nuova isola di rianimazione neonatale, un’apparecchiatura medica di altissima tecnologia destinata alla Terapia Intensiva Neonatale (TIN), è anche conseguenza del contributo della Fondazione Cannavaro Ferrara che ha contribuito all’acquisto del dispositivo – del valore complessivo di 20.000 euro. Il progetto è stato possibile grazie al denaro raccolto in occasione del Charity Christmas Show dello scorso dicembre; un risultato reso possibile grazie a una catena di solidarietà che ha coinvolto donatori, istituzioni e partner per il progetto sostenuto attraverso l’Associazione Soccorso Rosa Azzurro, presieduta dal professore Francesco Raimondi. Presente anche la ballerina e showgirl Maria Mazza, madrina della Fondazione riconducibile agli ex calciatori Fabio Cannavaro con suo fratello Paolo e Ciro Ferrara.

La consegna al Policlinico

Presenti alla cerimonia di consegna anche Fabio Cannavaro e Paolo Cannavaro, insieme al direttore della Fondazione Vincenzo Ferrara e alla storica madrina, riunitisi con la compagine medica del Policlinico guidata dal direttore generale Elvira Bianco e dal professore Raimondi. “Siamo molto contenti perché ancora una volta si rinnova questa preziosa collaborazione”.

“Oggi abbiamo fatto un giro per i reparti e visto da vicino questa nuova apparecchiatura che salva le vite dei più piccoli: garantisce ai neonati con complicanze la migliore assistenza possibile. Come Fondazione Cannavaro Ferrara siamo felici di realizzare queste cose, per noi è sempre un grande orgoglio”.

Maria Mazza madrina

“Il senso vero della nostra Fondazione è stare sul territorio e toccare con mano l’impatto di quello che si raccoglie durante l’anno nelle nostre serate di gala. È stato estremamente emozionante assistere alla realizzazione concreta del nostro nuovo progetto e rivedere i traguardi raggiunti che sono molto importanti per la neonatologia campana”, ha dichiarato anche sui social Maria Mazza.

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