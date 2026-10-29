Polveriera Juventus: lo sfogo di McKennie, la sfuriata di Carnevali, la decisione di Spalletti. Napoli ultima spiaggia

Tensione altissima in casa bianconera dopo la sconfitta col Genoa, le parole dei senatori tradiscono una scollatura, la panchina dell'ex ct traballa, squadra in ritiro

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tanto tuonò che diluviò perchè la pioggia in casa Juventus aveva iniziato a scendere da tempo. La brutta partita di Marassi con il ko in casa del Genoa ha scoperchiato la pentola di guai che già bolliva da tempo. La classifica è disarmante, la squadra non ha un gioco, i tentativi di cambiare modulo non hanno prodotto risultati e Spalletti è sempre più confuso.

La rivolta dei senatori

Già l’altra settimana c’era stato lo sfogo di Bremer che aveva chiamato in causa direttamente alcuni compagni, pur senza far nomi: “Io arrivo fino a un certo punto: c’è chi ha chi più carattere e chi meno, c’è chi sente i fischi si nasconde e ha paura e chi no. Ci sono tanti giocatori nuovi, è una cosa con cui dobbiamo convivere. Non voglio puntare il dito, ma ognuno ha il suo carattere: c’è chi quando le cose vanno male esce fuori e chi, al contrario, si nasconde”.

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Lo sfogo di McKennie

Parole dure che avevano portato a un faccia a faccia con la squadra alla presenza di Spalletti ma ieri anche McKennie, il vice-capitano, ha rincarato la dose a Genova: “I tifosi hanno ragione: dobbiamo fare di più, perché la Juve è un grande club e dobbiamo vincere. Per me Spalletti ora non può prendersi tutte le colpe, siamo tutti colpevoli: stiamo seguendo tutto quello che ci dice, ma sul campo siamo noi che dobbiamo fare di più. Le “cose dentro” non si possono allenare: quelle dobbiamo trovarle noi”.

La ramanzina di Carnevali

Un nuovo riferimento allo scarso impegno di alcuni esponenti della squadra, un segnale velenoso di una spaccatura interna che va ricucita per risalire la china. Oggi il ds Carnevali alla ripresa degli allenamento ha incontrato la squadra e ha chiesto fatti ai calciatori. L’ad ha puntato il dito verso i giocatori e servirà una reazione immediata. Dopo questo confronto la società ha appoggiato Spalletti che ha deciso che da domani sera la squadra sarà in ritiro fino alla gara contro il Napoli. Per l’ex ct il momento più bello del suo recente passato ha il sapore delle sliding doors: rinascita o fine di un ciclo perché per lui potrebbe essere l’ultima spiaggia con l’ombra di Conte sempre più pressante.