Il capitano della Reggiana ha indossato la fascia rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere. La ragazza che ha denunciato il calciatore rompe il silenzio.

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Un simbolo che dovrebbe unire, un’immagine che invece finisce per dividere. La lotta contro la violenza sulle donne si ritrova – suo malgrado – al centro di una polemica che coinvolge direttamente il calcio italiano e, in particolare, la Reggiana. Protagonista della vicenda è Manolo Portanova, centrocampista e capitano della formazione emiliana, sceso in campo a Forlì con la fascia rossa dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Un gesto comune a tutti i capitani delle 60 squadre del campionato che, nelle intenzioni della Lega Pro, doveva diffondere con maggior forza un messaggio in vista di domani 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ma proprio quel nastro rosso al braccio del numero 90 granata ha generato un corto circuito difficile da ignorare. Portanova, infatti, è stato condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, con la sentenza confermata anche in secondo grado. La vicenda è ora al vaglio della Cassazione. In attesa del terzo e definitivo grado di giudizio, il calciatore continua a professarsi innocente.

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Una fascia che diventa un caso

La fotografia del capitano della Reggiana con il simbolo della campagna antiviolenza ha fatto rapidamente il giro del web, riaccendendo una discussione che accompagna il giocatore ormai da tempo. La campagna della Lega Nazionale di Serie C prevedeva che tutti i capitani indossassero la fascia rossa durante lo scorso turno di campionato, trasformando i protagonisti delle partite in testimonial di un messaggio sociale. A Forlì, però, l’iniziativa ha assunto una dimensione completamente diversa con l’attenzione che si è spostata dal significato della campagna alla scelta di chi avrebbe dovuto rappresentarla.

Il dolore della ragazza: “Una beffa atroce”

La reazione più significativa è arrivata proprio dalla studentessa che aveva denunciato il calciatore per i fatti avvenuti a Siena nel maggio 2021. Intervenuta attraverso le pagine del Resto del Carlino, la giovane ha raccontato il dolore provocato da quell’immagine, definendo quanto accaduto una “beffa atroce”. Le sue parole restituiscono una prospettiva che va oltre la polemica sportiva: “Porto ancora addosso le cicatrici invisibili di quella notte”, ha spiegato, sottolineando quanto sia difficile vedere una persona condannata nei primi due gradi di giudizio indossare un simbolo che dovrebbe rappresentare la protezione di chi ha subito violenza. Un’immagine vissuta come una nuova ferita, proprio mentre il mondo dello sport cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno che continua ad avere conseguenze drammatiche.

Le associazioni attaccano: “Scelta vergognosa”

La protesta ha coinvolto anche le associazioni che da anni si battono contro la violenza di genere. Non Una Di Meno e Nondasola hanno manifestato la propria indignazione, tornando a contestare la presenza di Portanova nella squadra granata. Una posizione che non nasce oggi: già nell’estate del 2023, quando la Reggiana aveva deciso di ingaggiare il centrocampista, erano arrivate manifestazioni e proteste da parte delle attiviste.

Serena Corsi, vicepresidente del centro antiviolenza Nondasola di Reggio Emilia, ha parlato di “scelta vergognosa”, chiamando in causa anche la responsabilità della società. Particolarmente significativo il riferimento ai tanti bambini che indossano la maglia del calciatore e che vedono nei protagonisti del pallone dei punti di riferimento. Secondo Corsi, sarebbe stato auspicabile che fosse stato lo stesso Portanova a rinunciare spontaneamente alla fascia, evitando di diventare il volto di un’iniziativa tanto delicata.

La famiglia difende il giocatore, il Comune prende posizione

Di segno opposto la posizione della famiglia del calciatore. Il padre, Daniele Portanova, ha difeso il figlio, sostenendo che avrebbe indossato la fascia con orgoglio e a testa alta, ribadendo la convinzione della sua innocenza. Una presa di posizione che si contrappone alle critiche delle associazioni e della ragazza coinvolta nella vicenda. Anche la Giunta comunale di Reggio Emilia è intervenuta pubblicamente, definendo inopportuna ed evitabile la decisione della società e secondo l’amministrazione, la fascia rossa non rappresenta un accessorio neutro, ma richiama battaglie e sensibilità profonde, soprattutto per chi ha subito violenza.

Il silenzio della società e una questione che va oltre il campo

Sul fondo resta anche il comportamento della Reggiana, chiamata inevitabilmente a confrontarsi con una vicenda che non riguarda soltanto il proprio capitano. La società ha continuato a schierare regolarmente Portanova, affidandogli anche la fascia durante una giornata nella quale il calcio italiano è stato sollecitato a lanciare un messaggio inequivocabile. E proprio qui si concentra il nodo della discussione: il rispetto delle garanzie processuali e il significato pubblico di una campagna sociale sono due questioni che meritano di essere considerate senza confonderle.

La condanna non è definitiva, il ricorso in Cassazione è ancora pendente e il giocatore continua a rivendicare legittimamente la propria innocenza. Ma la scelta di affidargli quel simbolo ha inevitabilmente aperto un interrogativo sulla sensibilità e sulla responsabilità delle istituzioni sportive. Perché la lotta alla violenza sulle donne non può ridursi a una fascia indossata per novanta minuti. Deve essere un impegno credibile, capace di mettere al centro le vittime e il significato delle battaglie che si dichiara di sostenere.