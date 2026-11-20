- Nome: Autódromo internacional do Algarve
- Località: Portimao (Portogallo)
- Coordinate geografiche: 37°13′45.84″N 8°37′49.91″W
- Lunghezza del circuito: 4,653 km
- Giri previsti MotoGP 2026: 25
- Lunghezza gran premio 2026: 114,8 km
- Curve totali: 15
- Curve a destra: 9
- Curve a sinistra: 6
- Senso di marcia: orario
- Anno di costruzione: 2008
- Record della pista: 1’38″685 stabilito da Enea Bastianini nel 2024
- Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3, SBK e F1
- Il circuito ha ospitato anche la F1 nel 2020 e il miglior tempo fu di 1’18″750 stabilito da Lewis Hamilton su Mercedes
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Portimao?
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4,653 km
- Quanti giri sono previsti per il Gp del Portogallo di MotoGP?
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25
- Quanti km è lungo il Gp del Portogallo del Motomondiale?
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116,325 km