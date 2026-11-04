Porto-Napoli, formazioni ufficiali: le scelte di Allegri su Lucca, Giovane e De Bruyne

Il Napoli fa visita al Porto nella quarta giornata di Champions League: Allegri cambia modulo e deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili. Farioli punta sul 4-3-3 per mettere in difficoltà gli azzurri.

La Champions League chiama, il Napoli è obbligato a rispondere. Gli azzurri fanno visita al Porto allo stadio Do Dragão per la quarta giornata della fase campionato della massima competizione europea. Una partita delicatissima per la squadra di Massimiliano Allegri, chiamata a reagire dopo la sconfitta contro la Juventus e a trovare continuità in un periodo complicato. Risultati altalenanti, un’emergenza infortuni sempre più preoccupante e una squadra visibilmente stanca. Dall’altra parte c’è invece il Porto di Francesco Farioli, protagonista di un ottimo percorso in patria ma ancora alla ricerca della prima vittoria europea. Fischio d’inizio alle ore 21: le formazioni ufficiali di Porto-Napoli.

Porto-Napoli, le scelte di Allegri e Farioli

Allegri torna al 3-5-2, una soluzione dettata soprattutto dalle numerose assenze nel reparto difensivo e dalla necessità di ridisegnare gli equilibri della squadra. Davanti a Meret giocano Beukema, Rrahmani e Rafa Marin, con Politano e Noa Lang chiamati a presidiare le corsie esterne. In mezzo al campo spazio ad Anguissa, Gilmour e McTominay: lo scozzese prende posto in cabina di regia, mentre De Bruyne non parte dall’inizio per una condizione fisica non ancora ottimale. In attacco la coppia è composta da Hojlund e Giovane, con il danese pronto a guidare il reparto offensivo.

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Farioli risponde con il consueto 4-3-3. Tra i pali c’è Diogo Costa, protetto dalla linea difensiva composta da Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Martim Fernandes. A centrocampo il tecnico portoghese punta su Froholdt, Gabri Veiga e Pablo Rosario, mentre il tridente offensivo è formato da Pepê, André Silva e Borja Sainz. Un undici che punta su qualità, velocità e capacità di attaccare gli spazi, caratteristiche particolarmente pericolose davanti al pubblico del Do Dragão.

Le formazioni:

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Martim Fernandes; Froholdt, Gabri Veiga, Pablo Rosario; Pepê, André Silva, Borja Sainz. All. Farioli.

Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Martim Fernandes; Froholdt, Gabri Veiga, Pablo Rosario; Pepê, André Silva, Borja Sainz. All. Farioli. NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund. All. Allegri.

Allegri costretto a reinventare la squadra

Non è soltanto una questione di risultati. Il Napoli arriva a Oporto in una fase delicata della stagione, con una squadra che fatica a trovare continuità e un’infermeria che continua a riempirsi. La sconfitta contro la Juventus ha lasciato ulteriori interrogativi sul rendimento degli azzurri, chiamati adesso a dare una risposta soprattutto sul piano caratteriale. In Champions League il percorso è stato finora complicato: dopo le sconfitte contro Arsenal e Villarreal è arrivata la vittoria per 4-3 contro il Bodø/Glimt, un successo importante ma accompagnato da diverse difficoltà difensive.

L’emergenza è particolarmente pesante. Agli infortuni già noti si sono aggiunti quelli di Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera, entrambi costretti a fermarsi dopo la trasferta di Torino. I due esterni hanno riportato problemi che li costringono a saltare la partita contro il Porto. Non sono disponibili neppure Lobotka, Neres, Alisson Santos, Spinazzola e Badiashile, mentre Buongiorno è ancora alle prese con il recupero dopo l’intervento al menisco. Marianucci, inoltre, non può essere utilizzato perché escluso dalla lista UEFA.

Anche Kevin De Bruyne non è al meglio e Allegri preferisce non rischiarlo dal primo minuto, affidandosi a Gilmour in cabina di regia. Hojlund, invece, ha superato l’influenza ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Il tecnico toscano ha presentato la partita come un appuntamento da affrontare con personalità, consapevole delle difficoltà: serviranno “lotta e coraggio”, come sottolineato dallo stesso allenatore alla vigilia.

Porto, Farioli cerca la prima vittoria europea

Situazione differente per il Porto, che arriva alla sfida con un rendimento interno decisamente convincente. La formazione allenata da Francesco Farioli sta dominando il campionato portoghese: dieci vittorie nelle prime dieci giornate e un vantaggio di cinque punti sulle inseguitrici. Un cammino praticamente perfetto in patria, che testimonia la solidità del lavoro svolto dall’allenatore italiano.

In Champions League, però, il quadro cambia completamente. I Dragoni non hanno ancora conquistato punti e sono reduci da tre sconfitte consecutive contro Manchester City, Betis e PSV. La partita contro il Napoli rappresenta quindi un’occasione importante per invertire la rotta anche in Europa. Farioli punta sul 4-3-3, un sistema che permette alla squadra di mantenere un atteggiamento offensivo e sfruttare la velocità degli esterni. Pepê e Borja Sainz saranno due osservati speciali, mentre André Silva avrà il compito di finalizzare il lavoro del reparto offensivo.

Porto-Napoli, le curiosità: precedenti europei e statistiche

La sfida del Do Dragão mette di fronte due squadre che hanno già incrociato il proprio cammino in Europa, ma che non si sono mai affrontate in Champions League. I precedenti ufficiali sono quattro: il Napoli ha vinto entrambe le gare della Coppa UEFA 1974/75, mentre il Porto ha avuto la meglio nell’ultimo confronto, valido per gli ottavi di Europa League 2013/14. In quell’occasione i portoghesi vinsero 1-0 in casa e pareggiarono 2-2 al ritorno al San Paolo, conquistando la qualificazione.

C’è poi un dato che riguarda il rendimento europeo delle due formazioni. Il Napoli ha conquistato la sua prima vittoria nell’attuale edizione della Champions contro il Bodø/Glimt, raggiungendo quota 100 successi nelle competizioni UEFA. Il Porto, invece, deve interrompere una serie negativa che lo ha visto perdere le prime tre partite della fase campionato. I lusitani hanno inoltre subito il primo gol nelle ultime quattro gare europee disputate.

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