Portogallo-Danimarca, moviola: tutti in piedi al 7’, poi il Var e Hojlund diventano protagonisti

La prova dell’arbitro Obrenovic all'Estádio Municipal di Braga in Nations League analizzata al microscopio, il fischietto sloveno ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata da nervi saldi per l’arbitro Obrenovic che ha avuto il suo bel da fare ed è stato spesso aiutato dal Var nei momenti decisivi. Due ammoniti, un gol annullato, vediamo cosa è successo all’Estádio Municipal di Braga in Nations League.

Portogallo-Danimarca, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ il pubblico dello stadio Pedreira è esploso in una ovazione generale, ringraziando Cristiano Ronaldo per il suo contributo. Al 38′ segna la Danimarca ma l’arbitro ha giudicato che Damsgard avesse spinto Dalot sul secondo palo prima di deviare di testa il pallone in rete, dove Hojlund ha insaccato da davanti alla porta. Al 40′ proteste per un dubbio fallo di mani di Rúben Dias in area su colpo di testa di Hojlund. Richiamato all’OFR dal Var l’arbitro assegna ai danesi un rigore che Hojbjerg trasforma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Var proragonista

Al 46′ ammonito Dias. Regolare al 50′ il raddoppio di Hojlund che al 57′ firma una doppietta. Al 75′ la Danimarca segna ancora con Joachim Andersen. Valido anche il gol della bandiera al 93′ di Bernardo Silva. Dubbi su una posizione di fuorigioco ma il Var interviene e dà semaforo verde, rete regolare. Dopo 5′ di recupero finisce 1-4.

Chi è l’arbitro Obrenovic

Rade Obrenovic, sloveno, classe ’90, in ambito europeo è stato protagonista di alcune scelte controverse, ma anche di un modo di condurre la gara poco ortodosso e di comportamenti particolari, tanto che è anche stato segnalato alla Uefa. Il picco più basso è stato toccato durante Monaco-Benifica di Champions League di due ani fa. I padroni di casa si sono infuriati per la gestione dei cartellini, per il mancato utilizzato del Var ma anche e soprattutto perché l’arbitro ha deciso di non stringere la mano al termine della partita ad Adi Hutter, tecnico dei monegaschi.

I precedenti tra le due nazionali

Nei precedenti 12 successi dei lusitani, 2 pareggi e 4 vittorie dei danesi.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Praprotnik e Kordez con Smajc IV uomo, Jug al Var e Borosak all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Dias, Palhinha.