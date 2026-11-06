Portogallo, il ct Jorge Jesus si difende dopo l'addio di Ronaldo. Non era stato neanche avvisato

L'allenatore lusitano non sapeva niente della clamorosa decisione di Cr7 ma non si sente in colpa e ricorda che lo aveva inserito nella lista dei preconvocati

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si sarebbe dovuto parlare delle novità tra i convocati, come il bomber del Monza Varela, e delle gare di Nations League contro Danimarca e Galles ma la conferenza del ct del Portogallo Jorge Jesus è stata tutta incentrata sull’annunciato addio di Ronaldo, dopo 20 anni da protagonista indiscusso.

Il ct Jorge Jesus fatalista

Dopo l’incidente avvenuto nell’ultimo ritiro pre-campionato, in cui il giocatore portoghese abbandonò la nazionale, ci si aspettava un suo possibile ritorno —visto che era stato incluso nella lista preliminare—, ma alla fine ha annunciato il suo ritiro dal Portogallo. «Facendo eco alle parole di Cris, il nostro obiettivo è il rinnovamento, per il futuro », ha esordito il CT. Ha poi aggiunto di non essere «interessato a parlare di Cristiano » riguardo a quanto accaduto nell’ultimo ritiro. «Certo, pensavo che sarebbe tornato, ho pensato di chiamarlo, di parlargli. Ma devo rispettarlo. Ha deciso che era giunto il momento di lasciare la nazionale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Prima o poi doveva succedere. Ha ritenuto che questo fosse il momento migliore per andarsene. Devo rispettarlo, senza mai dimenticare cosa ha rappresentato per il Portogallo, cosa continua a rappresentare per il Portogallo. Il simbolo che rappresenta per i giovani giocatori che stanno iniziando la loro carriera. Sono due cose completamente diverse».

Ronaldo non ha avvisato il ct

Jesus non era stato avvisato da Cr7: “La decisione mi è stata comunicata ieri, come tutti sanno, dopo il video che lui ha pubblicato. Non ho cercato di parlare con Cris. Era inevitabile che Cris lasciasse la nazionale durante il mio contratto quadriennale con la FPF, fino al 2030. Se non fosse successo in questo momento, durante la selezione della squadra, se ci avesse pensato meglio, avrei appoggiato di nuovo la sua decisione. Se ho detto che stavo pensando di convocarlo, era perché credevo di poter continuare con questo progetto di Nations League. Non c’è rancore. Perché? Perché tutte le mie decisioni sono state prese pensando alla squadra. Come allenatore, ho sempre difeso ciò che era meglio per la squadra. Sono sereno riguardo alla mia decisione”.

Il ct portoghese ha risposto di non sentirsi responsabile dell’addio di Cristiano Ronaldo: “No… Forse ho agito con troppa fretta, ma non è stata colpa mia. Lui sapeva già che, con più o meno convocazioni, sarebbe successo. Era prevedibile che accadesse durante il mio mandato. Non mi sento in colpa per nulla riguardo alla sua partenza . Rispetto la sua decisione e, pertanto, la sua carriera non può essere ignorata. Non lo farò mai. Perché sarà sempre un simbolo e ho stretto una grande amicizia con lui in quest’anno e mezzo. Sul fronte sportivo, ora ha preso un’altra decisione e la rispetto enormemente.”

La chiamata di Varela

Tra i nuovi acquisti di spicco c’è Gustavo Varela dal Monza . A soli 21 anni, è tra i migliori marcatori della Serie A, dove punta a chiudere la stagione in testa alla classifica dei cannonieri . Attualmente ha segnato nove gol: “Per quanto riguarda la rosa più recente, ci sono sette nuovi giocatori. La mia intenzione è che questi giocatori dimostrino con i loro club un livello di prestazioni compatibile con una convocazione nella nazionale maggiore, i cinque che facevano parte della selezione Under 21… Seguendo le parole di Cris, cerchiamo un rinnovamento, per il futuro, per la nazionale portoghese. È in quest’ottica che ci muoviamo.”

I convocati del Portogallo

Portieri: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e Samuel Soares (Benfica).

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (Bournemouth), João Cancelo (Barcellona) e Nuno Tavares (Lazio).

Centrocampisti: Rúben Neves (Al Hilal), João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Mateus Fernandes (Tottenham) e Bernardo Silva (Real Madrid).

Attaccanti: Pedro Neto (Chelsea), Carlos Forbs (Club Brugge), Geovany Quenda (Chelsea), Bruno Fernandes (Manchester United), Rafael Leão (Galatasaray), João Félix (Al Nassr), Trincão (Al Ahli), Rodrigo Mora (Roma), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Gonçalo Ramos (Milan) e Gustavo Varela (Monza).