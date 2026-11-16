Dolores Aveiro si scatena dopo l’omaggio al figlio seguito dalla pesante sconfitta con la Danimarca, ma il commissario tecnico si rifiuta di replicare alla sua invettiva

Nessuna diplomazia, anzi nessuna pietà: Dolores Aveiro, mamma di Cristiano Ronaldo, ha commentato con un perentorio “ben gli sta” la sconfitta del Portogallo contro la Danimarca nella prima partita dell’era post-CR7 della nazionale lusitana. La donna se l’è presa con la federazione e gli ex compagni del figlio per l’omaggio – da lei giudicato poco sincero – organizzato a Braga prima del match. Il c.t. Jorge Jesus ha preferito non commentare le sue parole.

Portogallo, la mamma di Ronaldo contro tutti

La nazionale del Portogallo, dai dirigenti federali ai calciatori fino al c.t., è composta da una manica di traditori, ed è dunque un bene che la prima partita dell’era post Cristiano Ronaldo si sia conclusa con una sonora sconfitta contro la Danimarca. Questo, in sintesi, il pensiero di Dolores Aveiro, mamma di CR7, che dopo l’1-4 incassato dalla squadra allenata da Jorge Jesus si è lasciata andare a uno sfogo contro coloro che, a suo parere, hanno voluto la fine di Ronaldo in nazionale. “Lo hanno tradito, e per questo sono stata contenta della sconfitta del Portogallo”, ha detto Donna Dolores.

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“Portogallo sconfitto? Ben gli sta”

“Cristiano ci è rimasto male, è stato ingannato e anch’io sono molto amareggiata. La sconfitta con la Danimarca? Ben gli sta, ne sono stata felice”, ha confessato la Aveiro che ha criticato anche le celebrazioni organizzate dalla federcalcio portoghese in onore del figlio: prima della partita, i giocatori del Portogallo avevano fatto il loro ingresso in campo indossando la maglia numero 7. E al 7’ di gioco lo stadio di Braga si è prodotto in un applauso collettivo accompagnato da un messaggio di ringraziamento verso CR7 comparso sugli schermi dell’impianto.

“Un tributo del genere andava organizzato in sua presenza, non mentre era assente”, ha tuonato la mamma di Ronaldo, che ha poi accusato i giocatori lusitani di aver tradito il figlio: “In nazionale Cristiano non ha ricevuto il rispetto che meritava, nemmeno da parte dei suoi stessi compagni”.

Jorge Jesus snobba la mamma di Ronaldo

Le parole di donna Dolores sono state riportate al c.t. Jorge Jesus, il nemico numero uno – almeno secondo i fan di CR7 – del fuoriclasse di Madeira. Il commissario tecnico del Portogallo, però, ha di fatto snobbato le dichiarazioni della madre di Ronaldo, limitandosi a una battuta sul suo ruolo di genitrice. “Devo davvero mettermi a replicare alla madre di Cristiano?”, ha domandato retoricamente il c.t.. “Ho grande stima della signora – ha poi aggiunto – ma cos’altro potrebbe mai dire? Una madre è una madre, il suo è istinto naturale e per questo motivo comprendo perfettamente il suo sfogo”.