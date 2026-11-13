Esordio in nazionale tra gli applausi per Cristiano Jr. Il cognome pesa sicuramente ma per il figlio della storia portoghese è arrivato forse il momento di cominciare a scrivere una storia tutta sua. Il baby talento ha fatto il suo debutto con la selezione portoghese Under 17 nella sfida contro Andorra, valida per le qualificazioni al prossimo Campionato Europeo di categoria. Una giornata speciale per il sedicenne, entrato nella ripresa e subito protagonista di alcune iniziative offensive.

L’esordio di Cristiano Jr. sotto gli occhi dei big

L’attesa intorno al suo ingresso in campo era particolarmente alta. Sugli spalti del centro sportivo di Oeiras erano presenti anche diversi protagonisti della nazionale maggiore, tra cui Vitinha, João Cancelo, João Félix e João Neves, curiosi di seguire da vicino i primi passi del giovane attaccante con la nuova selezione. Una cornice importante per un ragazzo che porta sulle spalle un’eredità calcistica ingombrante.

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La maglia numero 18 e il cambio tattico

Niente numero 7, quello che ha reso leggendario il padre. Cristiano Jr. ha scelto di scendere in campo con la maglia numero 18, partendo inizialmente dalla panchina. Il commissario tecnico Filipe Ramos gli ha concesso spazio al 73′, quando il risultato era ormai ampiamente indirizzato.

Il suo ingresso ha modificato anche l’assetto offensivo del Portogallo, passato a giocare con due attaccanti. Il giovane proveniente dal settore giovanile dell’Al-Nassr ha mostrato una struttura fisica già interessante per la sua età, mettendo in evidenza caratteristiche che potrebbero aiutarlo nel percorso di crescita nel ruolo di centravanti. Il suo stile, comunque, non sembra una copia di quello del padre: Cristiano Jr. sta cercando progressivamente una propria identità calcistica sebbene con qualche colpo, soprattutto sui calci di punizione, che imita quello di Cr7.

Il colpo di testa e il primo gol soltanto sfiorato

L’occasione più importante della sua partita è arrivata all’86’. Sul risultato di 4-0, un cross dalla sinistra ha raggiunto il figlio di CR7 all’interno dell’area di rigore. Nonostante la pressione di due difensori, il sedicenne è riuscito a prendere posizione e a indirizzare il pallone verso la porta con un colpo di testa.

La conclusione è terminata di pochissimo a lato, negandogli la possibilità di festeggiare il primo gol con la maglia della nazionale. Il gol non è arrivato, ma l’attaccante ha comunque lasciato una buona impressione nei minuti a disposizione, mentre per Cr7 il record dei 1000 si avvicina sempre di più.

La rimonta del Portogallo e il poker ad Andorra

La partita aveva riservato inizialmente qualche sorpresa. A passare in vantaggio era stata infatti Andorra, con Diego Farinha, autore di una punizione vincente al 21′. Il Portogallo aveva dominato il gioco, senza però riuscire a trovare la rete prima dell’intervallo.

La svolta è arrivata subito dopo la pausa. Al 46′ Kauã ha trasformato un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano, ristabilendo la parità. Al 60′ Rafael Cabral ha completato il sorpasso con un colpo di testa su un cross di Victor Bastianele, il cui precedente tentativo aveva colpito il palo. Cinque minuti più tardi è stato ancora Farinha a trovare la via del gol, firmando la doppietta personale e portando il risultato sul 4-1.

Proprio al 73′ è arrivato il momento di Cristiano Jr., subentrato all’autore dei due gol portoghesi. Adesso, per il figlio di CR7, comincia la sfida più difficile: trasformare aspettative e cognome in un percorso personale.

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