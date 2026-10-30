Il portiere azzurro ritrova il posto tra i pali dopo la super prestazione di Rulli. Il Tottenham vuole continuare la sua risalita, Calafiori sfida il Liverpool

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Occhi puntati su Gigio Donnarumma. Dopo la panchina in Carabao Cup, che ha fatto seguito alla brutta prestazione contro l’Aston Villa, il portiere del Manchester City tornerà titolare nel match dell’Etihad Stadium contro il Brighton, valido per la 9ª giornata di Premier League. Calafiori spera di approfittare di un altro passo falso del compagno di nazionale per prendersi la vetta solitaria della classifica, mentre il Tottenham di De Zerbi e Tonali va a caccia di conferme. Non arrivano buone notizie per Palestra e Chiesa.

Manchester City-Brighton, Donnarumma torna titolare: le parole di Maresca

Non solo gli errori commessi nelle ultime partite: a rendere ancora più complicata la situazione di Donnarumma ci si è messa l’ottima prova del vice Rulli in Carabao Cup. L’argentino ha parato due rigori al Brighton, regalando così la qualificazione al Manchester City e scatenando i tifosi sul web. Nella conferenza stampa della vigilia del secondo atto contro i Seagulls di Hurzeler, Maresca ha nuovamente difeso il capitano della nazionale italiana, specificando che “ogni giocatore commette errori. L’importante è andare avanti e imparare da quell’errore e proseguire”.

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A sostegno dell’ex Milan e PSG ha citato anche “la parata negli ultimi minuti contro il Manchester United in trasferta. Tutti i giocatori commettono errori a un certo punto della stagione, a volte costano punti e a volte no. Vale anche per Gigio”. Poi, però, ha chiarito che “una cosa è dire Donnarumma più dieci, un’altra che è insostituibile. Sono due cose diverse. In questo momento, è Gigio più dieci”. Ora tocca al portiere campano ricordare ai tifosi che è tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

Tottenham, per De Zerbi e Tonali è il momento delle conferme

Il Tottenham arriva al derby londinese contro il Crystal Palace forte delle due vittorie consecutive centrate contro Coventry e Chelsea a Stamford Bridge. Per De Zerbi è una sorta di prova del nove: la terza vittoria di fila cambierebbe completamente gli scenari, rilanciando gli Spurs nella corsa all’Europa.

Se Udogie è a rischio perché non al meglio, ci sarà – e non potrebbe essere altrimenti – Tonali, a cui il tecnico lombardo affiancherà Mateus Fernandes in mediana. Tra le fila delle Eagles, invece, Ahanor non dovrebbe partire titolare, ma spera di trovare spazio a partita in corso.

Calafiori sfida il Liverpool: brutte notizie per Chiesa e Palestra

Manchester City e Arsenal guidano la classifica con 21 punti dopo 8 turni. I Gunners saranno di scena ad Anfield contro il Liverpool: Arteta non rinuncia a Calafiori, ormai padrone della fascia sinistra. Al contrario, non giocherà Chiesa, che Iraola ha lasciato in panchina anche in Carabao Cup. Per il figlio d’arte l’impressione è che non ci sia più spazio per i Reds.

Non arrivano segnali incoraggianti nemmeno per Palestra: il Chelsea ospiterà un Manchester United allo sbando, ma l’ex Atalanta dovrebbe ancora una volta essere escluso dall’undici titolare. Il Brentford di Kayode riceve la visita del Nottingham Forest, mentre Di Gregorio, titolare col Bournemouth in coppa, cederà di nuovo il posto a Petrovic nella partita del Vitality Stadium contro il Leeds.