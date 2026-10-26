Gigio non potrà difendere il titolo conquistato nel 2025: tra i dieci candidati spiccano i suoi rivali al PSG e in Premier League, ma c'è anche il portiere di Capo Verde

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È il giorno del Pallone d’Oro più incerto degli ultimi anni. Gli occhi sono tutti puntati su Yamal, Messi, Mbappé, Kane e Rodri, ma c’è un altro prestigioso riconoscimento che sarà assegnato stasera nel corso della cerimonia in programma a Londra e riguarda i portieri. L’anno scorso ad aggiudicarsi il Trofeo Yashin fu Gigio Donnarumma, eroe della prima storica Champions League vinta dal Paris Saint-Germain. Il capitano della nazionale italiana e numero uno del Manchester City non potrà difendere il titolo perché assente dalla lista dei dieci candidati, in cui figurano due dei suoi principali rivali e anche Vozinha, portiere simbolo della favola di Capo Verde ai Mondiali.

Premio Yashin, Donnarumma abdica: i dieci candidati

Donnarumma ha vinto il premio per il miglior portiere intitolato al leggendario estremo difensore russo due volte: nel 2021 e nel 2025. Questa volta, però, è fuori dai giochi. Compongono la lista dei dieci candidati Yassine Bounou (Al-Hilal/Marocco), Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgio), Joan Garcia (Barcellona/Spagna), Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Svizzera), Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentina), Edouard Mendy (Al-Ahli/Senegal), David Raya (Arsenal/Spagna), Matvey Safonov (PSG/Russia), Unai Simon (Athletic Bilbao/Spagna) e Vozinha (Chaves/Capo Verde).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La favola di Vozinha: protagonista in crisi dopo i Mondiali

A 40 anni Vozinha è passato dall’anonimato alla fama mondiale nel giro di una partita. Il portiere di Capo Verde ha fermato la Spagna, poi laureatasi campione del mondo, con sette parate nel debutto storico della sua nazionale, attirando l’attenzione di milioni di tifosi. Il suo profilo Instagram è passato da 56mila a oltre 28 milioni di follower, trasformandolo in un fenomeno del web e portandolo tra i candidati al Trofeo Yashin.

Ma il successo ha avuto un prezzo. “Ho perso la mia pace e la mia tranquillità”, ha confessato al Guardian, spiegando di non avere più la privacy di prima. Anche sul campo le cose non vanno come sperato: trasferitosi in Cile al Colo-Colo dopo l’esperienza al Chaves, ha trovato poco spazio e ha ricevuto critiche per alcuni errori. La favola mondiale si è trasformata in una sfida difficile, dentro e fuori dal campo.

I due rivali di Donnarumma tra i favoriti al successo

Sono tre i favoriti al trionfo finale, due dei quali direttamente collegati a Donnarumma. Raya, numero uno dell’Arsenal campione d’Inghilterra, è reduce da una stagione straordinaria, coronata dal Guanto d’Oro vinto grazie ai 19 clean sheet in 37 partite e ai soli 26 gol subiti.

Considerato da molti il più forte portiere del mondo, non è però il titolare della Spagna. De la Fuente gli preferisce Unai Simon, titolare della nazionale campione del mondo e di conseguenza in rampa di lancio per il premio Yashin. Ma c’è anche l’anti-Gigio che punta al riconoscimento, ovvero il russo Safonov, che ha soffiato il posto da titolare nel PSG a Chevalier a suon di parate e trofei. Champions compresa.