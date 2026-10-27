L’ex Golden Boy rompe gli indugi e si candida alla presidenza della FIGC, lanciando una stoccata a Malagò e Galliani: «Chi preferisco? Nessuno dei due, io curerei il calcio»

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Gianni Rivera tenta lo scacco matto alla FIGC e presenta la propria candidatura alla presidenza. L’ex Golden Boy da tempo molto critico nei confronti della gestione del calcio di casa nostra è uscito allo scoperto e riversato sui due candidati alla poltrona più ambita della Federcalcio, Malagò e Galliani, parole non certamente di stima.

Rivera si candidata alla presidenza della FIGC

A quanto pare non è bastato il colpo di scena della candidatura di Adriano Galliani, che ha dovuto passare dal tesseramento con il club dilettantistico milanese dell’Enotria per provare la scalata alla FIGC. Nelle ultime ore, la corsa ai vertici del calcio italiano si è, infatti, fatta ancora più incerta. A provare a scombinare le carte è la leggenda del Milan e della Nazionale, Gianni Rivera, che ha sfruttato la vetrina offertagli da Un giorno da Pecora per autocandidarsi.

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La bordata a Galliani e Malagò

Sulle frequenze di Rai Radio 1, l’ex Golden Boy si è espresso in modo deciso e non certo benevolo contro quelli che sarebbero i suoi avversari: “Galliani o Malagò? Nessuno dei due. Io dico Gianni Rivera. Credo che dovrei farlo io, ma lo capiscono poco e non so nemmeno se sono in grado di farlo. Anche perché se va lì uno che capisce di calcio, rischia di essere pericoloso. Io ci andrei e curerei il calcio. Quei due, invece, non sono in grando”.

Rivera da tempo col dente avvelenato

Una vera e propria bordata, che fa il pari con le dichiarazioni rilasciate giusto qualche settimana fa dal palco del Festival dello Sport, ancora prima della conferma del commissariamento. In quell’occasione, Rivera aveva annunciato la voglia di giocarsi le proprie chance: “Credo che la Federazione verrà commissariata presto e se dovesse accadere io sono disponibile… vediamo se almeno questa volta si ricordano di Rivera. Non ero d’accordo quando è stato scelto Malagò, né tantomeno quando hanno richiamato Mancini in nazionale”. Ora l’ex Golden Boy lancia il nuovo appello, sarà la volta giusta?