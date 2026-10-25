Virgilio Sport
CALCIO CALCIO ITALIANO SERIE A

Prossime partite e calendario completo della Fiorentina

Il calendario completo e tutte le prossime partite della stagione 2026/2027 della Fiorentina aggiornato al 25-10-2026 ore 14:40

La Fiorentina è attualmente impegnata in 2 competizioni: Serie A e Coppa Italia. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà la Fiorentina:

  • Il 29/10/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro l'Atalanta (Fiorentina - Atalanta)
  • Il 02/11/2026 alle ore 18:30 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Fiorentina)
  • Il 08/11/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro la Juventus (Fiorentina - Juventus)
  • Il 23/11/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Monza (Monza - Fiorentina)
  • Il 29/11/2026 alle ore 12:30 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Fiorentina)
  • Il 07/12/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Cagliari (Fiorentina - Cagliari)
  • Il 13/12/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Fiorentina)
  • Il 16/12/2026 alle ore 21:00 in Coppa Italia contro il Napoli (Napoli - Fiorentina)
  • Il 20/12/2026 alle ore 12:30 in Serie A contro il Bologna (Fiorentina - Bologna)
  • Il 02/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Fiorentina - Lazio)
  • Il 05/01/2027 alle ore 20:45 in Serie A contro il Milan (Milan - Fiorentina)
  • Il 10/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Fiorentina - Lecce)
  • Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Napoli - Fiorentina)
  • Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Fiorentina - Sassuolo)
  • Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Fiorentina)
  • Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Fiorentina - Udinese)
  • Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Fiorentina)
  • Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Fiorentina - Inter)
  • Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino - Fiorentina)
  • Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Fiorentina - Venezia)
  • Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari - Fiorentina)
  • Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Fiorentina - Genoa)
  • Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Fiorentina)
  • Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Fiorentina - Milan)
  • Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Fiorentina - Parma)
  • Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Juventus - Fiorentina)
  • Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna - Fiorentina)
  • Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Fiorentina - Roma)
  • Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Fiorentina)
  • Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Fiorentina - Monza)
  • Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Lazio - Fiorentina)

Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dalla Fiorentina:

COPPA ITALIA

14/08/2026 ore 21:15
  • Fiorentina Benevento 4 - 1

SERIE A

24/08/2026 ore 20:45
  • Roma Fiorentina 4 - 0

SERIE A

29/08/2026 ore 18:30
  • Fiorentina Frosinone 0 - 3

SERIE A

05/09/2026 ore 15:00
  • Fiorentina Torino 1 - 2

SERIE A

11/09/2026 ore 20:45
  • Venezia Fiorentina 2 - 4

COPPA ITALIA

15/09/2026 ore 21:00
  • Fiorentina Pisa 3 - 0

SERIE A

20/09/2026 ore 12:30
  • Fiorentina Napoli 1 - 1

SERIE A

10/10/2026 ore 15:00

SERIE A

18/10/2026 ore 15:00

SERIE A

25/10/2026 ore 12:30

Virgilio Sport - 25-10-2026 | 14:40

Prossime partite e calendario completo della Fiorentina

Salute

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio