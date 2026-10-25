Prossime partite e calendario completo dell'Inter

L'Inter è attualmente impegnata in 3 competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà l'Inter:
- Il 28/10/2026 alle ore 18:30 in Serie A contro il Venezia (Venezia - Inter)
- Il 31/10/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Milan (Milan - Inter)
- Il 03/11/2026 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il Feyenoord (Feyenoord - Inter)
- Il 08/11/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro il Como (Inter - Como)
- Il 22/11/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Inter)
- Il 25/11/2026 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro lo Stoccarda (Inter - Stoccarda)
- Il 28/11/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Genoa (Inter - Genoa)
- Il 01/12/2026 alle ore 21:00 in Coppa Italia contro il Genoa (Inter - Genoa)
- Il 05/12/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Inter)
- Il 09/12/2026 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il Borussia Dortmund (Borussia Dortmund - Inter)
- Il 13/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Inter - Torino)
- Il 18/12/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Inter)
- Il 03/01/2027 alle ore 12:30 in Serie A contro il Sassuolo (Inter - Sassuolo)
- Il 06/01/2027 alle ore 20:45 in Serie A contro la Lazio (Lazio - Inter)
- Il 10/01/2027 alle ore 20:45 in Serie A contro la Juventus (Inter - Juventus)
- Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Inter)
- Il 19/01/2027 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il Liverpool (Inter - Liverpool)
- Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Inter - Venezia)
- Il 27/01/2027 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro lo Slovan Bratislava (Slovan Bratislava - Inter)
- Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Napoli - Inter)
- Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Inter - Cagliari)
- Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Inter - Milan)
- Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina - Inter)
- Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Inter - Atalanta)
- Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Inter)
- Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino - Inter)
- Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Inter - Frosinone)
- Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Genoa - Inter)
- Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Inter - Roma)
- Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Monza - Inter)
- Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Inter - Bologna)
- Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Inter)
- Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Inter - Lecce)
- Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Juventus - Inter)
- Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Inter - Lazio)
- Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Inter)
Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dall'Inter: