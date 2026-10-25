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CALCIO CALCIO ITALIANO SERIE A

Prossime partite e calendario completo dell'Inter

Il calendario completo e tutte le prossime partite della stagione 2026/2027 dell'Inter aggiornato al 25-10-2026 ore 14:40

L'Inter è attualmente impegnata in 3 competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà l'Inter:

  • Il 28/10/2026 alle ore 18:30 in Serie A contro il Venezia (Venezia - Inter)
  • Il 31/10/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Milan (Milan - Inter)
  • Il 03/11/2026 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il Feyenoord (Feyenoord - Inter)
  • Il 08/11/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro il Como (Inter - Como)
  • Il 22/11/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Inter)
  • Il 25/11/2026 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro lo Stoccarda (Inter - Stoccarda)
  • Il 28/11/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Genoa (Inter - Genoa)
  • Il 01/12/2026 alle ore 21:00 in Coppa Italia contro il Genoa (Inter - Genoa)
  • Il 05/12/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Inter)
  • Il 09/12/2026 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il Borussia Dortmund (Borussia Dortmund - Inter)
  • Il 13/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Inter - Torino)
  • Il 18/12/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Inter)
  • Il 03/01/2027 alle ore 12:30 in Serie A contro il Sassuolo (Inter - Sassuolo)
  • Il 06/01/2027 alle ore 20:45 in Serie A contro la Lazio (Lazio - Inter)
  • Il 10/01/2027 alle ore 20:45 in Serie A contro la Juventus (Inter - Juventus)
  • Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Inter)
  • Il 19/01/2027 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il Liverpool (Inter - Liverpool)
  • Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Inter - Venezia)
  • Il 27/01/2027 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro lo Slovan Bratislava (Slovan Bratislava - Inter)
  • Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Napoli - Inter)
  • Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Inter - Cagliari)
  • Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Inter - Milan)
  • Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina - Inter)
  • Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Inter - Atalanta)
  • Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Inter)
  • Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino - Inter)
  • Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Inter - Frosinone)
  • Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Genoa - Inter)
  • Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Inter - Roma)
  • Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Monza - Inter)
  • Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Inter - Bologna)
  • Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Inter)
  • Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Inter - Lecce)
  • Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Juventus - Inter)
  • Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Inter - Lazio)
  • Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Inter)

Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dall'Inter:

SERIE A

22/08/2026 ore 18:30
  • Inter Monza 4 - 1

SERIE A

30/08/2026 ore 20:45
  • Cagliari Inter 0 - 1

SERIE A

05/09/2026 ore 18:00
  • Inter Napoli 3 - 2

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

08/09/2026 ore 21:00
  • Real Madrid Inter 2 - 1

SERIE A

14/09/2026 ore 20:45
  • Inter Udinese 5 - 3

SERIE A

19/09/2026 ore 18:00
  • Roma Inter 2 - 2

SERIE A

10/10/2026 ore 18:00

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

13/10/2026 ore 21:00

SERIE A

17/10/2026 ore 18:00

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

21/10/2026 ore 21:00

SERIE A

25/10/2026 ore 12:30

Virgilio Sport - 25-10-2026 | 14:40

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