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CALCIO CALCIO ITALIANO SERIE A

Prossime partite e calendario completo della Lazio

Il calendario completo e tutte le prossime partite della stagione 2026/2027 della Lazio aggiornato al 24-10-2026 ore 22:50

La Lazio è attualmente impegnata in una competizione: Serie A. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà la Lazio:

  • Il 27/10/2026 alle ore 18:30 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Lazio)
  • Il 01/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Lazio - Cagliari)
  • Il 08/11/2026 alle ore 12:30 in Serie A contro il Napoli (Napoli - Lazio)
  • Il 21/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Lazio - Lecce)
  • Il 28/11/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro il Torino (Torino - Lazio)
  • Il 06/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Lazio - Atalanta)
  • Il 13/12/2026 alle ore 12:30 in Serie A contro la Roma (Lazio - Roma)
  • Il 18/12/2026 alle ore 18:30 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Lazio)
  • Il 02/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina - Lazio)
  • Il 06/01/2027 alle ore 20:45 in Serie A contro l'Inter (Lazio - Inter)
  • Il 10/01/2027 alle ore 12:30 in Serie A contro il Como (Como - Lazio)
  • Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Lazio - Bologna)
  • Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Monza - Lazio)
  • Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Lazio - Venezia)
  • Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Lazio)
  • Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari - Lazio)
  • Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Lazio - Napoli)
  • Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Genoa - Lazio)
  • Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Lazio - Frosinone)
  • Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Lazio - Juventus)
  • Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Lazio)
  • Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Lazio)
  • Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Lazio - Torino)
  • Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Roma - Lazio)
  • Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Lazio - Como)
  • Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Milan - Lazio)
  • Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Lazio - Sassuolo)
  • Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Lazio - Udinese)
  • Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Inter - Lazio)
  • Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Lazio - Fiorentina)

Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dalla Lazio:

COPPA ITALIA

16/08/2026 ore 21:15
  • Lazio Mantova 0 - 2

SERIE A

24/08/2026 ore 18:30
  • Bologna Lazio 0 - 1

SERIE A

30/08/2026 ore 20:45
  • Lazio Genoa 1 - 0

SERIE A

07/09/2026 ore 20:45
  • Udinese Lazio 1 - 2

SERIE A

12/09/2026 ore 18:00
  • Lazio Milan 2 - 2

SERIE A

19/09/2026 ore 20:45
  • Venezia Lazio 0 - 2

SERIE A

11/10/2026 ore 15:00

SERIE A

18/10/2026 ore 20:45

SERIE A

24/10/2026 ore 20:45

Virgilio Sport - 24-10-2026 | 22:50

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