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Prossime partite e calendario completo del Napoli

Il calendario completo e tutte le prossime partite della stagione 2026/2027 del Napoli aggiornato al 24-10-2026 ore 22:50

Il Napoli è attualmente impegnato in 3 competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà il Napoli:

  • Il 28/10/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Monza (Monza - Napoli)
  • Il 01/11/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro la Juventus (Juventus - Napoli)
  • Il 04/11/2026 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il FC Porto (FC Porto - Napoli)
  • Il 08/11/2026 alle ore 12:30 in Serie A contro la Lazio (Napoli - Lazio)
  • Il 21/11/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Torino (Napoli - Torino)
  • Il 24/11/2026 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il Manchester City (Manchester City - Napoli)
  • Il 29/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Napoli)
  • Il 05/12/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Lecce (Napoli - Lecce)
  • Il 08/12/2026 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il Bruges (Napoli - Bruges)
  • Il 13/12/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Milan (Napoli - Milan)
  • Il 16/12/2026 alle ore 21:00 in Coppa Italia contro la Fiorentina (Napoli - Fiorentina)
  • Il 20/12/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Napoli)
  • Il 03/01/2027 alle ore 18:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Napoli)
  • Il 07/01/2027 alle ore 20:45 in Serie A contro il Cagliari (Napoli - Cagliari)
  • Il 11/01/2027 alle ore 20:45 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Napoli)
  • Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Napoli - Fiorentina)
  • Il 20/01/2027 alle ore 18:45 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il Sabah (Sabah - Napoli)
  • Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Napoli)
  • Il 27/01/2027 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il Viking (Napoli - Viking)
  • Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Napoli - Inter)
  • Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Napoli)
  • Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Napoli - Juventus)
  • Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Lazio - Napoli)
  • Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Napoli)
  • Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Napoli - Parma)
  • Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna - Napoli)
  • Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Napoli - Venezia)
  • Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari - Napoli)
  • Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Napoli - Sassuolo)
  • Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Milan - Napoli)
  • Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Napoli - Udinese)
  • Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Roma - Napoli)
  • Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Napoli - Monza)
  • Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Napoli - Genoa)
  • Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino - Napoli)
  • Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Napoli - Atalanta)

Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dal Napoli:

SERIE A

22/08/2026 ore 20:45
  • Genoa Napoli 0 - 2

SERIE A

30/08/2026 ore 18:30
  • Napoli Como 1 - 2

SERIE A

05/09/2026 ore 18:00
  • Inter Napoli 3 - 2

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

09/09/2026 ore 21:00
  • Napoli Arsenal 0 - 1

SERIE A

13/09/2026 ore 18:00
  • Napoli Bologna 1 - 0

SERIE A

20/09/2026 ore 12:30
  • Fiorentina Napoli 1 - 1

SERIE A

10/10/2026 ore 20:45

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

13/10/2026 ore 21:00

SERIE A

17/10/2026 ore 15:00

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

20/10/2026 ore 21:00

SERIE A

24/10/2026 ore 18:00

Virgilio Sport - 24-10-2026 | 22:50

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