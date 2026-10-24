Prossime partite e calendario completo del Napoli

Il Napoli è attualmente impegnato in 3 competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà il Napoli:
- Il 28/10/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Monza (Monza - Napoli)
- Il 01/11/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro la Juventus (Juventus - Napoli)
- Il 04/11/2026 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il FC Porto (FC Porto - Napoli)
- Il 08/11/2026 alle ore 12:30 in Serie A contro la Lazio (Napoli - Lazio)
- Il 21/11/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Torino (Napoli - Torino)
- Il 24/11/2026 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il Manchester City (Manchester City - Napoli)
- Il 29/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Napoli)
- Il 05/12/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Lecce (Napoli - Lecce)
- Il 08/12/2026 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il Bruges (Napoli - Bruges)
- Il 13/12/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Milan (Napoli - Milan)
- Il 16/12/2026 alle ore 21:00 in Coppa Italia contro la Fiorentina (Napoli - Fiorentina)
- Il 20/12/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Napoli)
- Il 03/01/2027 alle ore 18:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Napoli)
- Il 07/01/2027 alle ore 20:45 in Serie A contro il Cagliari (Napoli - Cagliari)
- Il 11/01/2027 alle ore 20:45 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Napoli)
- Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Napoli - Fiorentina)
- Il 20/01/2027 alle ore 18:45 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il Sabah (Sabah - Napoli)
- Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Napoli)
- Il 27/01/2027 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro il Viking (Napoli - Viking)
- Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Napoli - Inter)
- Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Napoli)
- Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Napoli - Juventus)
- Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Lazio - Napoli)
- Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Napoli)
- Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Napoli - Parma)
- Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna - Napoli)
- Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Napoli - Venezia)
- Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari - Napoli)
- Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Napoli - Sassuolo)
- Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Milan - Napoli)
- Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Napoli - Udinese)
- Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Roma - Napoli)
- Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Napoli - Monza)
- Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Napoli - Genoa)
- Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino - Napoli)
- Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Napoli - Atalanta)
Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dal Napoli: