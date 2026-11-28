Da giocatori considerati normali a protagonisti di una squadra capolista: il tecnico calabrese ha cambiato volto ai biancocelesti. E ora la favola scudetto non sembra più un’utopi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Sarà il campo a esprimere il verdetto finale, ovvero se la Lazio sarà in grado di competere per lo scudetto anche nel 2027. Intanto il blitz di Torino non solo consolida il primato delle aquile, ma spiega perché la squadra di Rino Gattuso si trova in cima. Capolista assolutamente non per caso, lo certificano i numeri. Lo dimostrano i fatti. Vedi Provstgaard e Isaksen: l’ex ct della Nazionale ha preso buoni calciatori e li ha elevati a fenomeni. Ma ci sono anche tanti altri dettagli che raccontano l’exploit dei biancocelesti.

Lazio, vittoria da grande a Torino

Contro Abate, suo ex compagno di squadra al Milan, Gattuso non è partito bene. E se non fosse stato per il miracolo di Mandas, uno che lo scorso gennaio era stato mandato in prestito – senza mai giocare – al Bournemouth, chissà come sarebbe andata. Ma una grande squadra sa soffrire per poi colpire al momento giusto.

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Al ‘Grande Torino’ il copione è stato rispettato: quando il primo tempo sembrava destinato a chiudersi con un pareggio a reti bianche, la Lazio ha piazzato un uno-due micidiale. Il gigante danese Provstgaard ha sbloccato il match con uno stacco di testa, il connazionale Isaksen ha completato l’opera su assist geniale di un ispiratissimo Zaccagni. Una Lazio cinica e letale, al primo posto anche per queste qualità da squadra top.

Provstgaard e Isaksen, manifesto del miracolo di Gattuso

Dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali, Gattuso ha scelto di ripartire da una piazza rovente e in rotta con la società. Una squadra fortemente limitata anche sul mercato per via del blocco soft (che rischia di essere totale a gennaio) e reduce da una stagione deludente con Sarri. Eppure l’allenatore campione del mondo 2006 è riuscito a compattare l’ambiente, a creare un gruppo unito. Non era affatto scontato dopo Ferragosto, quando la Lazio era stata eliminata dal Mantova in Coppa Italia, per giunta in casa.

Ringhio ha ereditato uno spogliatoio composto da giocatori “normali” e li ha fatti diventare fenomeni, tutti. Prendete Noslin, tra i più criticati dai tifosi: in questo campionato ha già segnato 6 gol e confezionato 4 assist. Mandas è una saracinesca, Provstgaard un muro, Isaksen sta disputando la sua miglior annata nella Capitale, Belahyane ha già collezionato più minuti in campo rispetto alla scorsa stagione. Il discorso va esteso a tutti: da Frattesi, finito ai margini all’Inter, a Nuno Tavares, che con Sarri s’era smarrito. Fino a Zaccagni, tornato decisivo: a Torino due assist, di cui uno da applausi.

Gattuso come Ranieri: la Lazio e la favola Leicester

La classifica parla chiaro: dopo 13 giornate la Lazio è prima con 35 punti, frutto di 11 vittorie, due pareggi e zero sconfitte. Già, nessuno finora è stato capace di mandare al tappeto Gattuso. E, ora, il paragone con il meraviglioso Leicester di Claudio Ranieri non è più campato in aria. Non sentirete mai Rino parlare di scudetto, ma i tifosi, che torneranno a popolare l’Olimpico, sotto sotto ci sperano. Ranieri ha dimostrato che le favole esistono anche nel calcio: e, allora, perché non crederci?