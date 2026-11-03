Psg e Barcellona a valanga, il Bayern Monaco vince in casa dell'Atletico Madrid: risultati e classifica

I parigini travolgono il Villarreal e proseguono il percorso netto, i catalani si sbarazzano dell'Aston Villa mentre i colchoneros si arrendono in casa per la prima volta ai bavaresi

Va in archivio la prima parte della quarta giornata di Champions League, con una classifica che inizia a delinearsi. Goleade di Psg e Lask, vittorie netta del Barcellona sull’Aston Villa.

Psg e Barcellona a valanga

Copertina inevitabilmente affidata al Psg, che maramaldeggia sul campo del Villarreal. Finisce 6-0 per i parigini, che veleggiano in testa a punteggio pieno: dopo 17 minuti è già 4-0 con i gol di Neves, Doue, Mayulu e Ruiz. Nella ripresa colpisce ancora Ruiz, poi arriva il gol del classe 2009 Boly. Alle spalle del Psg c’è il Barcellona, che ha battuto 3-0 l’Aston Villa al Camp Nou: Yamal al 7′ e doppietta di Raphinha, catalani al secondo posto.

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Il Bayern vince in casa dell’Atletico Madrid

L’altro big match di giornata era quello del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Bayern Monaco: vincono i bavaresi per 2-0, reti di Karl e Laimer nella ripresa. Primo successo dei bavaresi in Champions in casa dei colchoneros. Goleada del Lask contro lo Slovan Bratislava: doppietta di Jorgensen, gol di Ljubicic e Adeniran. Senza reti invece Bodo Glimt-Lille.

Galatasaray e Sporting avanti

Nel pomeriggio il Galatasaray ha sconfitto lo Stoccarda 2-0. Vantaggio turco grazie ad Alexey Batrakov, che ha scaraventato il pallone sotto la traversa dopo che la sfera gli era finita tra i piedi. Raddoppio ancora ad opera di Batrakov, scattato su un delizioso assist nello spazio di Davinson Sanchez prima di insaccare il pallone facendolo passare tra le gambe di Fabian Bredlow. Lo Sporting Fc è salito temporaneamente tra le prime cinque classificate nel girone unico, battendo lo Shakhtar Donetsk per 1-0 a Stamford Bridge. Seconda vittoria esterna consecutiva in UCL per la prima volta dal 2008: a decidere una rete di Doumbia al 59′.

Tutti i risultati

Atletico Madrid-Bayern Monaco 0-2

54′ Karl (B), 74′ Laimer (B)

Barcellona-Aston Villa 3-0

7′ Yamal (B), 52′ Raphinha (B), 64′ Raphinha (B)

Bodo/Glimt-Lilla 0-0

Feyenoord-Inter 0-3

8′ Bisseck (I), 34′ Esposito (I), 54′ Zielinski (I)

LASK-Slovan Bratislava 4-0

19′ Molgaard Jorgensen (L), 37′ Molgaard Jorgensen (L), 44′ Ljubicic (L), 48′ Adeniran (L)

Manchester United-Roma 3-2

11′ Soule (R), 17′ rigoBruno Fernandes (M), 83′ Cunha (M), 86′ Cunha (M)

Villarreal-PSG 0-6

9′ Neves (P), 12′ Doue (P), 13′ Mayulu (P), 17′ Fabian Ruiz (P), 50′ Fabian Ruiz, 78′ Boly (P)

Galatasaray- Stoccarda 2-0

12′ Batrakov (G), 15′ Batrakov (G)

Shakhtar Donetsk – Sporting Lisbona 0-1

59′ Doumbia (S)

La classifica