Psg, Hakimi incanta con 3 gol e 2 assist: Luis Enrique lo incorona il migliore

Il marocchino trascina i parigini nel 5-1 sul campo del Le Havre. Luis Enrique lo esalta e supera Blanc diventando l'allenatore più vincente nella storia del club.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il PSG non si ferma e consolida il primato in Ligue 1 con una larga vittoria per 5-1 sul campo del Le Havre. A prendersi la scena è soprattutto Achraf Hakimi, protagonista assoluto con una tripletta e due assist che lo rendono decisivo in tutte le fasi della manovra offensiva. Una prestazione da incorniciare per il capitano marocchino, capace di trasformare una serata complicata in una festa per la squadra di Luis Enrique. I parigini reagiscono allo svantaggio iniziale, ribaltano il risultato e dilagano nella ripresa. Nel dopopartita, il tecnico spagnolo incorona il suo terzino destro, definendolo il migliore al mondo nel suo ruolo.

Hakimi trascina il PSG: tripletta e due assist

Cinque partecipazioni dirette ai gol in una sola partita: il bottino di Hakimi contro il Le Havre racconta soltanto in parte la portata della sua prestazione. Il marocchino serve l’assist per il momentaneo pareggio di Godts e firma personalmente il sorpasso prima dell’intervallo. Nella ripresa completa il proprio capolavoro con altre due reti, una su calcio di punizione e l’altra dopo una deviazione, confermando una straordinaria capacità di incidere negli ultimi metri. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Mayulu, prima del quinto gol firmato ancora dal capitano parigino. Tre reti e due assist per un giocatore sempre più centrale nel progetto di Luis Enrique, anche grazie alla sua interpretazione offensiva del ruolo.

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Luis Enrique esalta il marocchino: “È il migliore al mondo”

Nel dopopartita, l’allenatore del PSG non ha risparmiato gli elogi nei confronti del proprio capitano. “È il miglior terzino destro del mondo”, ha dichiarato Luis Enrique, spiegando anche come interpreta il ruolo di Hakimi all’interno della sua squadra. Quando i parigini hanno il possesso, il marocchino si comporta a tutti gli effetti da attaccante, sfruttando la capacità di inserirsi, attaccare la profondità e servire assist ai compagni. In fase difensiva, invece, torna a essere uno dei tanti interpreti del sistema collettivo. Il tecnico ha sottolineato soprattutto la continuità del suo rendimento, più ancora dei tre gol realizzati al Le Havre. La sua disponibilità a mantenersi sempre ad altissimi livelli rappresenta una risorsa fondamentale per gli equilibri della squadra.

PSG, vittoria in rimonta e primato consolidato

Il successo assume ancora più valore considerando le difficoltà della vigilia. Tra impegni ravvicinati, rotazioni e assenze importanti, Luis Enrique ha scelto di concedere spazio a diversi giocatori meno utilizzati, lasciando inizialmente in panchina elementi come Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz e Doué. Il Le Havre ha provato ad approfittarne passando in vantaggio con Josh Maja, ma la reazione degli ospiti è stata immediata. Nel giro di appena due minuti, il PSG ha ribaltato il risultato grazie a Godts e Hakimi, prendendo progressivamente il controllo della partita. Nella ripresa è arrivata la goleada, con Mayulu e ancora il capitano a completare il tabellino. I parigini allungano così in vetta alla Ligue 1, approfittando anche della sconfitta dello Stade Rennais contro il Nizza.

Luis Enrique nella storia: superato il record di Blanc

La serata del PSG ha regalato anche un traguardo storico al suo allenatore. Con il successo sul Le Havre, Luis Enrique ha raggiunto quota 127 vittorie alla guida del club parigino, superando Laurent Blanc e diventando il tecnico con più successi nella storia della società. Un record che certifica il peso del lavoro svolto dallo spagnolo e la continuità dei risultati ottenuti alla guida della squadra. “L’unica cosa che ho detto dal mio arrivo è che volevo entrare nella storia del PSG. Voglio continuare a farlo”, ha spiegato dopo la partita. L’allenatore ha inoltre ribadito la propria soddisfazione per il gruppo e per le possibilità offerte anche ai giovani del vivaio. Con nove vittorie consecutive in tutte le competizioni, il PSG si avvicina ai prossimi impegni con fiducia, a partire dalla trasferta europea contro il Villarreal.