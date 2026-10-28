Psg: Kvaratskhelia operato ma stagione finita, la decisione di Luis Enrique

Il georgiano ha subito un intervento a Doha dopo la rottura del crociato. Dopo il sesto posto al Pallone d'Oro, un altro duro colpo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La stagione di Khvicha Kvaratskhelia prende una piega drammatica. L’esterno georgiano del Paris Saint-Germain è stato operato a Doha dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio, un infortunio grave che lo costringerà a un lungo percorso di riabilitazione e che, salvo sorprese, mette fine alla sua annata agonistica. Il problema fisico è arrivato durante la sfida contro il Barcellona, disputata una settimana prima dell’intervento, costringendo il giocatore a fermarsi proprio mentre cercava di consolidare il proprio status tra i grandi protagonisti del calcio europeo. La delusione arriva dopo un’annata già segnata da un riconoscimento individuale importante, ma anche dal rammarico per il sesto posto nella classifica del Pallone d’Oro. Adesso, oltre al recupero fisico, si apre una fase delicata per il futuro del georgiano, mentre Luis Enrique ha già chiarito la posizione del club sul mercato.

Kvaratskhelia operato a Doha: inizia la riabilitazione

Il PSG ha comunicato che Kvaratskhelia è stato operato con successo presso l’ospedale ASPETAR di Doha, in Qatar. Il club non ha fornito una stima ufficiale dei tempi di recupero, limitandosi a confermare che per il giocatore comincia adesso la fase di riabilitazione. La rottura del legamento crociato rappresenta uno degli infortuni più impegnativi per un calciatore, sia per la durata della convalescenza sia per il lavoro necessario a ritrovare la condizione atletica e la fiducia nei movimenti. Per questo motivo, parlare di una data precisa per il rientro sarebbe prematuro, anche se lo scenario appare particolarmente complicato per il prosieguo della stagione. L’obiettivo sarà recuperare senza forzature, mettendo al primo posto la completa guarigione del ginocchio.

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Luis Enrique incoraggia Kvara: “Tornerà ancora più forte”

Luis Enrique ha espresso tutta la propria vicinanza al giocatore, sottolineando la gravità della situazione ma invitando l’ambiente a mantenere un atteggiamento positivo. «È un infortunio grave», ha spiegato l’allenatore spagnolo, riconoscendo quanto sia difficile affrontare una notizia del genere pensando alle conseguenze per il calciatore. Il tecnico ha poi definito Kvaratskhelia un combattente, ribadendo quanto sia importante per la squadra e assicurando che il PSG gli resterà vicino durante il recupero. «Tornerà ancora più forte, non ho alcun dubbio», è il messaggio di fiducia rivolto all’esterno georgiano. Parole che accompagnano l’inizio di un percorso lungo e impegnativo, nel quale la priorità sarà ritrovare la piena efficienza fisica prima di tornare a disposizione della squadra.

Dal sesto posto al Pallone d’Oro all’infortunio

L’infortunio arriva in una fase delicata anche sul piano personale. Kvaratskhelia aveva chiuso al sesto posto nella classifica del Pallone d’Oro, entrando nel gruppo dei candidati al premio grazie alle prestazioni offerte con il PSG. La mancata partecipazione ai Mondiali ha rappresentato un limite nel suo percorso di crescita internazionale, privandolo di una vetrina importante in una competizione che spesso contribuisce a orientare la valutazione della stagione dei grandi campioni. Ora il grave problema al ginocchio rischia di condizionare ulteriormente le sue prospettive, impedendogli di dare continuità al proprio rendimento e di rilanciarsi nel breve periodo. Sarebbe tuttavia prematuro trarre conclusioni sul futuro della sua carriera: molto dipenderà dall’esito della riabilitazione e dalla capacità di ritrovare il livello mostrato prima dello stop.

PSG, niente sostituto a gennaio: la decisione di Luis Enrique

Nonostante la perdita di un elemento importante per l’attacco, Luis Enrique ha escluso che l’infortunio debba necessariamente portare a un nuovo acquisto nella finestra invernale. «Il fatto che ci sia un infortunio non significa automaticamente che tu debba acquistare nuovi giocatori», ha dichiarato il tecnico, ricordando di aver già messo in conto la possibilità di dover affrontare assenze pesanti nel corso della stagione. Una posizione che conferma la volontà del PSG di valutare le risorse già presenti in rosa prima di intervenire sul mercato. La scelta non esclude eventuali riflessioni future, ma per il momento il club non sembra intenzionato a cercare un sostituto diretto del georgiano. Per Kvaratskhelia comincia così una sfida diversa da quelle affrontate sul campo: recuperare completamente e tornare protagonista dopo uno degli stop più difficili della sua carriera.