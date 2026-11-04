Psg, Luis Enrique si gode il 6-0 al Villarreal e rivela il suo segreto ricordando la manita all’Inter

I parigini travolgono il Villarreal con quattro reti nei primi 17 minuti e consolidano il primato in Champions League. Luis Enrique invita a non abbassare la guardia

Un PSG devastante, un Villarreal travolto in diciassette minuti e una dimostrazione di forza impressionante. Sembrava la finale di Champions League contro l’Inter quando ieri sera i francesi hanno demolito il sottomarino giallo con un roboante 6-0 in trasferta. La squadra di Luis Enrique impiega poco più di un quarto d’ora per indirizzare definitivamente la partita, mettendo a segno i primi quattro gol, e lasciando pochissime possibilità di reazione agli spagnoli. Il tecnico dei francesi ha poi rivelato il segreto del gruppo.

Quattro gol in diciassette minuti: record per i parigini

La serata dello Stadio della Cerámica si trasforma rapidamente in un incubo per il Villarreal. Dopo il minuto di silenzio osservato prima del calcio d’inizio, in omaggio a Jesús de Miguel e alle vittime della tragedia ferroviaria verificatasi in Spagna, il PSG prende immediatamente il controllo della gara.

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A rompere l’equilibrio è Joao Neves, che al 9′ sfrutta una situazione nata da calcio d’angolo e trova la deviazione vincente sotto porta. Pochi minuti più tardi arriva il raddoppio firmato Désiré Doué, bravo ad approfittare di un errore in fase di costruzione degli avversari. Al 13′ è Senny Mayulu a iscriversi al tabellino dei marcatori, mentre al 17′ Fabián Ruiz completa il poker con una conclusione mancina.

Un avvio da record: mai nella storia della Champions League erano stati realizzati quattro gol in un intervallo di tempo così breve da parte della stessa squadra.

Fabián Ruiz protagonista

La ripresa non modifica l’andamento dell’incontro. Al 50′ è ancora Fabián Ruiz a trovare la via della rete, completando una doppietta personale e portando il risultato sullo 0-5. Per il centrocampista spagnolo si tratta della prima doppietta con la maglia del PSG, impreziosita da una prestazione di grande sostanza e qualità.

I numeri raccontano una partita di assoluto spessore: Ruiz ha toccato complessivamente 125 palloni, confermandosi uno degli uomini più influenti nella manovra della formazione francese.

Luis Enrique concede spazio anche alle seconde linee e ai giovani, inserendo tra gli altri Lucas Beraldo, Quentin Ndjantou e David Boly. Proprio quest’ultimo, appena 17enne, trova la soddisfazione più grande della serata: al 78′ firma il definitivo 0-6 con una potente conclusione di destro, realizzando il suo primo gol con la prima squadra. Il risultato finale sorride anche alla classifica con un primato a punteggio pieno.

Luis Enrique frena gli entusiasmi: “Non siamo ancora campioni”

Nonostante il risultato straordinario, Luis Enrique mantiene il consueto profilo prudente. L’allenatore spagnolo è soddisfatto della prestazione, soprattutto per l’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori anche dopo aver accumulato un vantaggio così importante.

La mentalità del gruppo rappresenta, secondo il tecnico, uno degli aspetti più significativi della serata. “Se inizi una partita in quel modo e sei efficace in quello che fai, cambia la partita e la trasforma in qualcosa di diverso da quello che ti aspetti. Voglio sottolineare la nostra mentalità: abbiamo giocato allo stesso modo a prescindere dal risultato. È stata una prova dell’ambizione di questa squadra. È un piacere. Quando cerchi di continuare a giocare allo stesso modo, questi sono aspetti positivi. Ma non siamo ancora campioni, né siamo in finale a Madrid (il 5 giugno).”

Il ricordo della finale contro l’Inter e la mentalità vincente

Nel corso dell’intervista, Luis Enrique è tornato anche sulla capacità della squadra di mantenere alta la concentrazione indipendentemente dal risultato. Un atteggiamento che, a suo giudizio, rappresenta una delle caratteristiche più importanti del gruppo parigino: “Dopo essere stati sotto 0-3, poche squadre riescono a ribaltare il risultato. Cerchiamo di rispettare i nostri avversari giocando allo stesso modo dall’inizio alla fine. Ricordiamo la prima finale di Champions League contro l’Inter (5-0); non abbiamo mai pensato di dover difendere il vantaggio. Vogliamo sempre giocare con la stessa intensità e nelle stesse circostanze. Ma non sono molto contento di vedere i miei avversari in difficoltà in questo modo.”

Luis Enrique non si sbilancia

Infine, al tecnico è stato chiesto se questo PSG rappresenti il gruppo più forte che abbia mai avuto a disposizione, considerando anche la capacità della squadra di mantenere un rendimento elevato nonostante gli infortuni: “È molto difficile dirlo perché ho avuto l’opportunità di allenare giocatori di altissimo livello. Ma mi piace perché ci sentiamo a nostro agio con questi giocatori. Vogliamo dimostrare a tutti di cosa siamo capaci.”

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