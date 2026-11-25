Al Parco dei Principi la squadra di Gasperini parte forte, subisce la rimonta parigina tra corner e penalty e la riprende con la mossa dalla panchina

Gasperini sorprende tutti lasciando in panchina Dybala e Malen, e per mezz’ora ha ragione lui: la Roma aggredisce, passa subito con Hermoso su invito di Soulé e costringe il Paris Saint-Germain dell’ex Luis Enrique a un lungo e sterile giro palla, tra i fischi del Parco dei Principi. Poi arriva l’ennesimo gol subito da calcio d’angolo in Champions, con Zabarnyi lasciato libero sul primo palo, e nella ripresa Hakimi brucia Wesley e si procura il rigore che Dembelé trasforma per il sorpasso.

I cambi danno ragione al tecnico giallorosso. Con Dybala e Malen in campo la Roma torna a spingere, Soulé calcia e trova il braccio di Vitinha, l’arbitro Nyberg viene richiamato al monitor e concede il rigore che Malen trasforma per il 2-2. In mezzo c’è Svilar, che tiene in piedi i suoi negando a Dembelé il 3-1.