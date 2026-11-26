Pisilli e Castro titolari, Malen e Dybala in panchina: una scelta che ha spiazzato tutti, ma che ha dato ragione all’allenatore. Capello costretto a ricredersi

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Presentarsi a Parigi contro la squadra che ha stravinto le ultime edizioni della Champions League con Pisilli e Castro al posto di Dybala e Malen. Altro che azzardo, Gasperini aveva calcolato tutto e il campo gli ha dato ragione. La Roma ferma il PSG del grande ex Luis Enrique sul 2-2, gioca una partita da sogno e lo stesso Fabio Capello, nel salotto europeo di Sky, confessa all’allenatore giallorosso: “Devo rimangiarmi tutto”.

Capello si ricrede e fa i complimenti a Gasperini: “Partita perfetta”

Il giudizio di Capello sulla prestazione della Roma è netto. L’ex allenatore, che prima della partita aveva interpretato le scelte di formazione di Gasperini come la volontà di mettere da parte la Champions per concentrarsi sul campionato, cambia completamente idea dopo il 2-2 del Parco dei Principi. “Ha fatto un capolavoro, se coinvolgi tutta la squadra hai raggiunto il top”, il commento di Don Fabio, che sottolinea soprattutto lo spirito mostrato da tutti i giocatori giallorossi.

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“Devo rimangiarmi tutto. Complimenti. Partita perfetta, non posso dirti che hai sbagliato qualcosa”, ammette rivolgendosi al tecnico. Capello allarga poi il discorso al momento del calcio italiano in Europa: “Ora viene visto in un’altra maniera, sia ieri col Napoli sia stasera la Roma su due campi difficili”.

Gasperini spiega le esclusioni di Malen e Dybala: spazio a Pisilli e Castro

Gasperini non ha nascosto che qualche rischio nella scelta della formazione ci fosse, ma non per quanto riguarda la fiducia nei giovani. “Vedo questi ragazzi, li vedo in crescita”, ha spiegato riferendosi a Pisilli, Castro, Ghilardi e Lulli. Poi ha chiarito i motivi delle esclusioni di Malen, Dybala e Cristante.

L’attaccante olandese aveva accumulato tantissimi minuti, anche con la nazionale, oltre ai 90 giocati a Parma: da qui la decisione di concedere una chance importante a Castro, con l’ex Aston Villa pronto a entrare nella ripresa, quando le partite spesso si decidono.

Dybala, invece, arrivava da un mese di stop prima di tornare in campo proprio a Parma. Anche Cristante aveva giocato molto. “Siamo sulla strada giusta, dobbiamo essere orgogliosi di questa partita”, ha aggiunto il tecnico, già proiettato alla sfida di domenica: qualcuno a Parigi ha finito la benzina.

Roma, classifica Champions e calendario: contro lo Sporting serve vincere

Il pareggio di Parigi porta la Roma a quota 5 punti dopo cinque giornate della League Phase. Un bottino che mantiene i giallorossi in corsa per un posto nei playoff, ma che non permette di abbassare la guardia. Per evitare brutte sorprese, la squadra di Gasperini dovrà sfruttare soprattutto il prossimo appuntamento europeo: l’8 dicembre all’Olimpico arriva lo Sporting di un altro ex, Paulo Fonseca.

Restano poi la trasferta contro l’AEK Atene e la gara casalinga contro il Lille di Davide Ancelotti. Tre partite per conquistare i punti necessari a proseguire il cammino europeo. Dopo la grande prova di Parigi, però, non bastano più gli applausi: adesso servono vittorie.