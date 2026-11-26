Il tecnico del Psg riconosce i meriti della Roma. Intanto, arrivano accuse di cori razzisti e gesti nazisti da parte di alcuni tifosi giallorossi ai danni dei francesi

Un pareggio che vale molto più di un punto, per entrambe le squadre in campo, ma anche una serata che rischia di finire al centro di una bufera. Il 2-2 tra PSG e Roma in Champions League ha lasciato in eredità due storie parallele: da una parte il riconoscimento di Luis Enrique che elogia Gasperini e ammette le difficoltà incontrate dalla sua squadra contro i giallorossi; dall’altra le pesanti accuse provenienti dalla Francia, dove alcuni sostenitori romanisti sarebbero stati protagonisti di episodi di razzismo e gesti di matrice nazista sugli spalti del Parco dei Principi.

Luis Enrique: “La partita più difficile dall’inizio di stagione”

Il tecnico spagnolo non ha nascosto le difficoltà incontrate dal PSG, arrivando a definire la sfida contro la Roma la più complicata affrontata finora dalla sua squadra. Un giudizio che non riguarda soltanto il percorso europeo, ma anche quello in campionato. “È stata la partita più difficile per il PSG dall’inizio della stagione, senza dubbio. Non solo in Champions League, ma anche in campionato. Sono contento del risultato.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Luis Enrique ha poi spiegato le ragioni delle proprie scelte di formazione, soffermandosi in particolare sull’impiego di Senny Mayulu sulla corsia sinistra. Una decisione legata soprattutto alle caratteristiche fisiche e all’intensità degli avversari: “Ho schierato la formazione che ritenevo più adatta a questo tipo di partita molto fisica. Contro la Roma non c’è mai calma né tranquillità. È molto diverso da quello a cui siamo abituati. Indipendentemente dai giocatori, avremmo avuto difficoltà. Stasera non c’è stata una sola occasione facile.”

Il pressing della Roma mette in difficoltà il PSG

L’allenatore ha respinto anche l’ipotesi che le difficoltà offensive dei parigini fossero legate alle assenze di Kvaratskhelia e Doué, con Ferran Torres e Akliouche apparsi meno incisivi del previsto. Per Luis Enrique, il merito è stato soprattutto della prestazione della formazione giallorossa: “E’ stato interamente merito della Roma. Indipendentemente dai giocatori schierati, saremmo stati in difficoltà. Quando una squadra pressa in quel modo, con quella mentalità, con quella intensità, è molto difficile. Superare quel tipo di pressione è molto complicato.”

Il tecnico del PSG ha poi dimostrato di conoscere già le qualità degli uomini di Gasperini, ricordando anche le precedenti prestazioni europee dei giallorossi contro avversari di primo piano: “Ho visto le partite della Roma contro Real Madrid e Manchester United; avrebbero meritato più punti.”

Accuse di razzismo contro alcuni tifosi giallorossi

Il risultato sportivo è stato accompagnato anche da un episodio molto più grave. Secondo quanto riportato da diversi media francesi, tra cui RMC Sport, durante la partita sarebbero stati uditi versi di scimmia e insulti a sfondo razziale provenienti dal settore ospiti occupato dai sostenitori della Roma.

Le segnalazioni riguarderebbero anche comportamenti diretti contro i tifosi del PSG presenti nella tribuna Boulogne, dove alcuni spettatori avrebbero denunciato la presenza di saluti nazisti. Sui social è inoltre circolato un filmato nel quale si vedrebbero alcuni sostenitori italiani rivolgere gesti offensivi, tra cui un uomo intento a imitare una scimmia e successivamente a mimare il gesto del taglio della gola. Accuse pesanti, sulle quali al momento non è ancora arrivata una ricostruzione definitiva. Il Paris Saint-Germain ha comunque preso posizione, assicurando di voler approfondire quanto accaduto.

Il PSG: “Chiederemo provvedimenti esemplari”

La società parigina ha comunicato di aver già avviato le verifiche necessarie, coinvolgendo anche i delegati della partita. La linea del club è chiara: qualora gli episodi venissero confermati, saranno richieste sanzioni nei confronti dei responsabili: “Il Paris Saint-Germain prende molto seriamente gli episodi segnalati”, ha dichiarato un portavoce del club.

E ancora: “Sono in corso verifiche per fare piena luce su queste segnalazioni”, ha dichiarato il PSG. “Il club ha inoltre portato la questione all’attenzione dei delegati della partita. Se queste accuse si riveleranno fondate, il club chiederà che vengano presi provvedimenti esemplari nei confronti dei responsabili.”

Non sarebbe, inoltre, la prima volta che il Parco dei Principi finisce al centro di episodi simili durante una competizione europea. Nel settembre 2022, in occasione della sfida tra PSG e Juventus, alcuni sostenitori italiani erano stati coinvolti in comportamenti razzisti e saluti nazisti nel settore ospiti. Due tifosi torinesi erano stati arrestati e successivamente condannati in Francia al pagamento di multe e al divieto di accesso agli stadi.

Un altro precedente risale all’aprile 2024, quando un sostenitore del Barcellona era finito sotto procedimento giudiziario dopo aver eseguito il saluto nazista durante una partita al Parco dei Principi. Ora le nuove segnalazioni riaccendono i riflettori sul problema del razzismo negli stadi europei, in attesa che le verifiche chiariscano le responsabilità degli eventuali protagonisti degli episodi denunciati.

Clicca qui per la moviola di PSG-Roma