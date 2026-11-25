Dalle novità in attacco per i francesi fino alla sorpresa sulla trequarti per i giallorossi: le scelte dei due allenatori in vista della sfida di Champions League

Dopo il pareggio del Napoli contro il City e la vittoria del Como, la giornata di Champions League delle italiane continua. La Roma si prepara a sfidare il fortissimo PSG, che però dovrà fare i conti con tante assenze pesantissime in attacco. Per i giallorossi, reduci dalla deludente sconfitta per 3-2 contro il Manchester United, sarà l’occasione giusta per provare a conquistare tre punti preziosi e fare un balzo in avanti importante nella classifica della League Phase. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Dalla scelta di Gasperini sull’attacco fino alle novità di Luis Enrique, andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali delle due squadre.

Emergenza in attacco per Luis Enrique: attacco stravolto

Dopo i gravi infortuni di Kvaratskhelia e Doué, il PSG si ritrova a dover cambiare due terzi dell’attacco, ma le alternative a disposizione dell’allenatore spagnolo sono comunque di assoluto livello. Al fianco di Dembelé, infatti, ci saranno Akliouche e Ferran Torres, con Godts e Mayulu pronti a subentrare a partita in corso. Confermatissimo il centrocampo composto da Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz, mentre in difesa ci saranno i soliti Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendez. In porta Safonov.

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Novità pisilli: tutte le scelte di Gasperini

Al contrario, Gian Piero Gasperini potrà contare su una Roma praticamente al completo. L’unico assente per infortunio sarà l’esterno olandese Rensch. Spazio quindi ai titolarissimi, a partire da Svilar tra i pali, con Mancini, Ndicka ed Hermoso in difesa. Sulle fasce Molina e Wesley, mentre a centrocampo ci saranno Koné e Cristante. La novità più grande riguarda la trequarti, dove l’allenatore giallorosso ha preferito inserire Pisilli al fianco di Soulè, con Dybala in panchina. L’idea tattica, quindi, è quella di inserire un centrocampista in più da mettere in marcatura a uomo sul play avversario. In attacco impossibile lasciare fuori Malen, che sta vivendo un momento di forma incredibile.

PSG-Roma, le formazioni ufficiali

Psg (4-3-3) : Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres. All. Luis Enrique

: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Pisilli, Soulé; Malen. All. Gasperini

Lo stato di forma delle due squadre e l’arbitro della partita

Nonostante le assenze pesanti, il PSG resta una delle squadre più forti in circolazione, come confermato dalle 12 vittorie consecutive tra tutte le competizioni. L’ultimo ko, infatti, risale al 4 settembre. La Roma, invece, ha vinto 6 delle ultime 10 partite giocate, con 1 pareggio e 1 sconfitta a completare il quadro.

L’arbitro della partita sarà lo svedese Glenn Nyberg, mentre in sala VAR ci saranno il tedesco Bastian Dankert e il polacco Tomasz Kwiatkowski. Per i giallorossi si tratta di una designazione arbitrale favorevole, visto che nei due precedenti con Nyberg non hanno mai perso: vittoria per 5-1 in Conference League nel 2021 contro il CSKA Sofia e pareggio per 2-2 in Europa League con il Tottenham in Europa League nel 2024.