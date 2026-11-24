Luis Enrique torna sulla sua esperienza in giallorosso, risponde ai giornalisti sul caso Totti e incorona Gasperini. L’ex ds ricorda il retroscena su Verre in Europa League

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Luis Enrique ritrova la Roma. E la partita di Champions, che andrà in scena mercoledì al Parco dei Principi, è anche l’occasione per riaprire il baule dei ricordi. Nella Capitale non andò benissimo, ma – forse – è stata proprio quell’esperienza a forgiare l’allenatore vincente che è oggi. Il tecnico del PSG ha confessato la sua ammirazione per Gian Piero Gasperini, “l’araba fenice del calcio italiano”, ed è tornato sul rapporto con Francesco Totti. Di quel periodo ha parlato anche l’ex ds giallorosso Walter Sabatini, che ha svelato un retroscena sull’avventura dell’asturiano a Trigoria.

PSG-Roma, Luis Enrique incorona Gasperini

Alla vigilia della sfida di Champions League tra PSG e Roma, Luis Enrique non ha nascosto la propria ammirazione per l’allenatore di Grugliasco. “Per me è l’araba fenice del calcio italiano”, ha dichiarato lo spagnolo, spiegando di apprezzarne soprattutto la filosofia di gioco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’allenatore campione d’Europa ha sottolineato la capacità di Gasperini di dare un’identità precisa alle proprie squadre, attraverso un pressing continuo e la volontà di attaccare per imporre il proprio gioco. Ha poi ricordato il difficile inizio del tecnico all’Inter, quando non gli venne concessa la fiducia necessaria per dimostrare il proprio valore. “È un allenatore di grande esperienza, lo apprezzo molto. Sarà una grande sfida”.

L’allenatore spagnolo: il ricordo di Roma e il rapporto con Totti

Quella alla Roma, nella stagione 2011/12, è stata un’esperienza breve e complicata sul piano dei risultati, ma Luis Enrique non l’ha mai rinnegata. Tutt’altro. A distanza di 15 anni, l’ex ct della Spagna conserva un ricordo positivo della sua parentesi nella Capitale: “È stata un’esperienza davvero speciale per me. Ogni volta che ho la possibilità di visitare la città provo una sensazione meravigliosa”.

Inevitabile anche un passaggio su Francesco Totti. Luis Enrique ha spiegato di aver sempre cercato di trattare tutti i calciatori allo stesso modo, indipendentemente dalla loro notorietà: “Facevo allora quello che faccio adesso: cerco di aiutare i giocatori gestendoli allo stesso modo, sia i grandi nomi che quelli meno noti”. Poi la stoccata ai giornalisti: “I giocatori sono persone. Vogliamo aiutare ogni giocatore. Non c’è niente di speciale. Siete voi che fate tanto clamore”. Una bordata a chi aveva trasformato la gestione di Totti in un caso mediatico.

Sabatini svela cosa non ha funzionato: il retroscena su Verre

Ma delle tensioni di quella stagione ha parlato Walter Sabatini, l’uomo che scelse Luis Enrique nell’estate del 2011. Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport ha svelato un episodio che sancì la rottura con la piazza. Come spiegato dall’ex dirigente, una delle decisioni più impopolari dell’allenatore fu l’esclusione di Totti in Europa League per dare spazio al giovane Valerio Verre.

“La gente non glielo ha mai perdonato”, ha ricordato. Quella scelta contribuì ad acuire la distanza tra il tecnico e una parte della tifoseria, già poco convinta dai risultati. Ma il giudizio di Sabatini su Luis Enrique non è mai cambiato: era e resta un “hombre vertical”, tanto è vero che fece di tutto per trattenerlo a Roma.