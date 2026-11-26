La prova dell’arbitro Nyberg nella quinta giornata della phase di Champions analizzata ai raggi X dal talent di Prime Calvarese, il fischietto svedese ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Alti e bassi per l’arbitro svedese Nyberg che viene salvato dal Var in circostanze decisive: pochi due ammoniti, vediamo cosa è successo nella quinta giornata della phase di Champions League a Parigi.

Psg-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Valido al 5′ il gol di Hermoso così come al 31′ il pari del Psg con Zabarnyi di testa. Primo giallo al 41′, è per Mancini che stende Ferran Torres. Al 60′ Wesley trattiene Hakimi in area, l’arbitro non ha dubbi: ammonisce il laterale brasiliano della Roma ed assegna al Psg il rigore che Dembelè trasforma.

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Le proteste della Roma

Al 74′ Malen dentro per Dybala, che appoggia per Soulè, che calcia. Proteste per un fallo di mano, l’arbitro lascia giocare ma dopo un lungo check del Var viene richiamato all’Ofr per rivedere l’azione ed appare netto il mani di Vitinha sul sinistro di Soulé. E’ rigore che Malen trasforma. All’80’ proteste dei giocatori del Psg per una possibile spinta di Wesley su Godts sugli sviluppi di calcio d’angolo. Dopo 5′ di recupero finisce 2-2.

La moviola di Calvarese

A fare chiarezza sui casi dubbi è il talent di Prime, Calvarese, che sul rigore per il Psg spiega: “Sul rigore nessun dubbio, si aiuta con il braccio e c’è anche un contatto basso. La trattenuta inizia fuori e poi lo riprende dentro. Se è la trattenuta ci può stare anche il rosso, se conta il contatto basso ci può stare anche il giallo”. Lapidario il suo parere sul penalty concesso alla Roma: “Il braccio è altissimo, in una posizione completamente innaturale, e occupa spazio. E’ da punire con un calcio di rigore. Penso che il dubbio sia dovuto a un possibile tocco con la spalla, ma è una deviazione e non un’autogiocata quindi sarebbe comunque rigore”.

Chi è l’arbitro Nyberg

Svedese, 36 anni, Glenn Nyberg dirige partite nel campionato svedese di Fotbollsallsvenskan dal ottobre 2013. Dal 2016 è incluso nella lista degli arbitri della FIFA e dirige partite internazionali. Nella stagione 2020/21, Nyberg ha diretto per la prima volta partite in Europa League, mentre nella stagione 2022/23 ha diretto per la prima volta partite in Champions League. Inoltre, ha già arbitrato partite nella Nations League, nelle qualificazioni europee per il Campionato mondiale del 2022 in Qatar e partite amichevoli. Positive le sue prestazioni nell’ultimo Mondiale americano.

I precedenti con la Roma

Tre i precedenti con i giallorossi: 16 settembre 2021 Conference League (Gironi) Roma – CSKA Sofia 5 – 1; 16 febbraio 2023 Europa League (Spareggi) Salisburgo – Roma 1 – 0; 28 novembre 2024 Europa League (Fase a gironi/fase unica) Tottenham – Roma 2-2.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Beigi e Soderkvist con Ladeback IV uomo, il tedesco Dankert al Var e il polacco Kwiatkowski all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Mancini, Wesley.