La formazione francese passa sul campo del Nizza ma perde l’attaccante per un brutto infortunio al ginocchio: dopo Kvara, si teme anche per lui una rottura del legamento

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una situazione da incubo per il PSG. La formazione francese vince in casa del Nizza ma è costretta a far fronte al bruttissimo infortunio di Desiré Doué. L’attaccante, uno dei punti di riferimento del team, trova la rete del vantaggio ma dopo qualche minuto si infortuna al ginocchio dopo uno scontro di gioco. Dopo Kvara si teme anche per lui una rottura del legamento crociato.

La vittoria più amara

Tre punti pesanti, il primato in solitaria ma il PSG torna dalla trasferta di Nizza in lacrime e non con il sorriso. La squadra di Luis Enrique passa sul campo dei rossoneri che passano in vantaggio dopo 8 minuti con Amoura. La reazione non è immediata ma alla mezz’ora i campioni d’Europa piazzano l’uno-due che ribalta il match. E’ di Doué il gol decisivo che vale tre punti e il primo tentativo di fuga in testa alla Ligue 1 ma l’infortunio del giocatore rovina una giornata che poteva essere di festa ma si trasforma in un incubo. A chiudere i conti per il PSG ci pensa Ferran Torres entrato in campo proprio per sostituire l’attaccante francese. Nel finale il Nizza trova ancora il gol con Ali Abdi.

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L’infortunio dopo l’esultanza: ansia per Doué

Uno-due clamoroso quello del PSG che dopo essere andato sotto di un gol riesce subito a ribaltare la partita con l’autorete di Mayulu e un gol del solito Desiré Doué. Ma la gioia viene subito macchiata dalla preoccupazione. L’attaccante del PSG, che era stato vittima di un duro scontro anche nel match con l’Italia in Nations Lerague, è crollato al suolo dopo un contatto con Diop. Le sue urla di dolore hanno gelato lo stadio con il giocatore che si teneva il ginocchio. Immediato l’intervento dello staff medico con Doué che è stato portato via in barella e ora si teme un grave infortunio.

Dopo Kvaratskhelia, altra tegola per Luis Enrique

Il PSG è una delle squadre più “profonde” dell’intero panorama europeo, con una panchina lunga e di talento che può far fronte anche ai problemi fisici dei cosiddetti titolari. Qualche settimana fa, Luis Enrique ha perso per un gravissimo infortunio Khvicha Kvaratskhelia che si è procurato la rottura del legamento crociato nel corso del match contro il Barcellona in Champions League. Nei giorni successivi, il tecnico spagnolo ha rivelato che non c’era nessun piano di tornare sul mercato per sostituirlo. Ora però attende con ansia il responso su Doué, un altro stop lungo sarebbe un problema pesantissimo per il club francese che a gennaio sarebbe quasi costretto a rivolgersi al mercato per trovare una soluzione.