Dopo le libere e pre-qualifiche in Qatar, i piloti commentano la loro giornata: Di Giannantonio è pronto a giocarsela, Bezzecchi tiene un profilo basso, Bagnaia svela come è riuscito ad ottenere buoni risultati. E poi Marquez e Martin

Con un giro record, Fabio Di Giannantonio ha impresso il suo dominio nelle pre-qualifiche del GP del Qatar. Con un tempo di 1:50.406 il pilota del team Pertamina Enduro VR46 ha battuto una concorrenza agguerrita e in piena lotta per il titolo, o meglio abbiamo in pratica un Marc Marquez che a Lusail potrebbe chiudere matematicamente i conti, ma sempre per l’aritmetica hanno delle flebili speranze Jorge Martin, che ha ottenuto il via libera per correre in Qatar ed è riuscito a qualificarsi per la Q2, e delle ancora più flebili Marco Bezzecchi, sul podio delle pre-qualifiche dietro a Marquez. Ma a stupire è stato Francesco Bagnaia, che ha vissuto un venerdì molto positivo con la moto e ha colto anch’egli la qualificazione per domani dopo una sessione con alcuni ottimi tempi.

Di Giannantonio: “Abbiamo apportato delle modifiche che funzionano”

A Sky Sport Di Giannantonio ha dichiarato di avere una certa predilezione per la pista di Lusail dove gli è più facile guidare. “Però non basta, bisogna anche lavorarci su – ha specificato -. Noi stiamo andando su diversi circuiti differenti tra loro, però abbiamo lavorato anche su alcuni dettagli da cambiare. Queste modifiche abbiamo notato che funzionano e ci permettono di andare sulla giusta strada”. Tant’è che nelle libere di stamane Di Giannantonio perdeva “due secondi a giro”, poi con le modifiche “abbiamo migliorato parecchio e ritrovato il feeling e la giusta confidenza”.

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Per la Sprint e la gara, il pilota di VR46 prevede che Marquez “sarà sicuramente davanti e così anche le Aprilia, in particolare con la gomma media che credo sarà la mescola che verrà usata in gara”. Però il romano punta a conquistare i primi posti della griglia e conta su un passo gara “dove possiamo dire la nostra e inoltro riesco a gestire molto bene il consumo delle gomme, perciò se saremo davanti potremo giocarcela”.

Marquez mette in guardia sulle Aprilia, Bezzecchi: “È solo venerdì”

Il secondo classificato Marc Marquez ha così commentato la sua pre-qualifica a Sky Sport (sporcata da un improvvido salto di catena, ma senza inficiare il risultato finale): “Abbiamo avuto un buon passo sin dalle FP1”, per poi lavorare anch’essi su alcuni cambiamenti in vista delle Prove. “E sono arrivati i risultati anche se l’Aprilia resta lì, ma mi fa piacere vedere Di Giannantonio così veloce”.

Non si lascia andare a facili entusiasmi Marco Bezzecchi, che sempre a Sky Sport ha messo in guardia sul fatto che è “solo venerdì”. In ogni caso il feeling con le gomme medie è andato bene, ma il timore è per domani “dove le cose saranno più standard e se c’è da montare la soft io con quella faccio più fatica”.

Il riminese si è comunque “divertito” girando oggi a Lusail, rispetto allo scorso anno in cui fece “più fatica”. E questo passo in avanti è merito di Aprilia, ha aggiunto, “che ha fatto un grande lavoro negli ultimi dodici mesi: prima in alcuni settori non cavavo un ragno dal buco, oggi invece mi sono sentito subito a mio agio“. E se la moto resta sempre “un po’ nervosa” (“Ma ci stiamo lavorando”), molte cose sono state fatte con la RS-GP a livello di elettronica, ha rivelato Bezzecchi.

Bagnaia: “Non abbiamo toccato nulla della moto”

Proseguiamo con Bagnaia, oggi quarto e quindi in Q2, dove non giungeva dal GP di Mandalika. A Sky Sport Pecco ha spiegato che il segreto del successo odierno è dettato dal fatto che “non abbiamo toccato praticamente nulla della moto” e “la base che avevamo ha funzionato”. E ha aggiunto: “Sicuramente il pilota può fare la differenza, ma quando sei in difficoltà le provi tutti perché ci speri”.

Insomma, dopo le recentissime dichiarazioni incendiarie contro la moto e su modifiche positive che non hanno poi avuto corso, per oggi Bagnaia ha firmato un’armistizio con la sua Desmosedici. Pecco ha inoltre spiegato che si aspettava una giornata così positiva perché “questa pista come lay-out, grip e asfalto è simile a Brno. E con molto grip e l’asfalto molto chiuso ho più supporto dal posteriore, e avere quindi pochi problemi di grip aiuta parecchio”.

Passi avanti per Martin, ma la gara resta una incognita

Chiudiamo quindi con Martin, alle prese con le conseguenze dell’infortunio al radio che ha messo a repentaglio la sua corsa al titolo in questo finale di stagione. Ricevuto il via libera per corre in Qatar, lo spagnolo ha raccolto un notevole posto in top 10 e quindi l’accesso in Q2, nonostante gli evidenti acciacchi al braccio.

A Sky Sport l’ex campione del mondo ha ammesso una certa stanchezza, ma anche l’orgoglio per ciò che è riuscito a fare oggi. “Riesco a stringere meglio la mano, anche se sono passati pochi giorni dalla frattura. Non ho molta forza, però girando sento miglioramenti, pur sentendo molto dolore spingendo nei time attack”, ha affermato Martin.

Ma la forma attuale gli consentirà di affrontare le gare di questo fine settimana? Il pilota Aprilia ha così argomentato: “Dovrei riuscire a fare la Sprint, mentre per domenica vedremo. Quello che è importante è che sto bene, se mi manca forza nella mano è un problema, però sto migliorando”.