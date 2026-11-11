Under 19, Italia-Romania 2-0: Borasio superstar fa sorridere la Juventus, che doppietta. Arena e Marello decisivi

Soffre ma vince l’Italia Under 19 che fa il suo esordio con una vittoria alla fase di Qualificazioni Europei Under 19 e si porta in testa al gruppo, al pari con l’Ucraina a tre punti. Solo un’occasione importante per la Romania, ritmi bassi e molto poco gioco nella prima metà ma cambia tutto ad inizio ripresa con gli Azzurrini che si accendono, costruiscono, si rendono pericolosi fino a vincere per 2-0 con non poche fatiche in una gara molto tattica e lenta.
Borasio migliore in campo
Bene Borasio, autore di una doppietta: prima sblocca la gara con un gran destro al volo – indirizzato nell’angolino basso del secondo palo – poi da calcio d’angolo al 77′ segna con una zampata da calcio d’angolo su assist di Morello. Il terzino destro 18enne della Juventus si rende protagonista assoluto del match, domina sulla fascia e risolve il problema gol dopo i tentativi sbagliati di Lontani che si divora di tutto. A risultare decisivo in avanti è invece Arena, con l’assist per Borasio: l’attaccante 17enne della Roma esce però al 70′ quando inizia a calare fisicamente. Da segnalare l’infortunio di Prisco: il centrocampista del Bari esce zoppicante al 59′. In difesa si distingue Natali (Az Alkmaar) nelle chiusure difensive nella seconda metà di gara con Anelli (Atalanta U23) che dà certezze tra i pali ed evita più volte la rete.
- Borasio migliore in campo
- Italia-Romania, la classifica del Gruppo 6
- I top dell'Italia Under 19
- I top e flop della Romania Under 19
Italia-Romania, la classifica del Gruppo 6
Il Round 2 di qualificazione all’Europeo per Cechia 2027 è iniziato da Ancona. Il prossimo match degli Azzurrini sarà contro l’Ucraina sabato 14 novembre alle 15:30. Di seguito riportata la classifica del girone:
- Ucraina Under 19 (3)
- Italia Under 19 (1)
- Romania Under 19 (1)
- Israele Under 19 (0)
I top dell’Italia Under 19
- Borasio 8. E’ il giocatore più propositivo in avanti, anche nel primo tempo prova il dribbling per poi calciare. Sblocca la gara con un destro al volo sul secondo palo. Raddoppia al 77′ con una zampata da calcio d’angolo.
- Marello 7. Assist per Borasio al 77′.
- Arena 6.5. Assist per Borasio con un colpo di testa in area al 49′.
- Natali 6.5. Abile nelle chiusure difensive, si distingue per gli anticipi e duelli vinti contro gli attaccanti avversari.
- Prisco 6. Esce per infortunio al 60′, gioca fa vertice basso di centrocampo e duella con Draghici e Coman
- Lontani 5. Sbaglia tutto solo sotto rete, al 62′ tenta un pallonetto che si ferma tra le braccia di Mocan: erroraccio.
I top e flop della Romania Under 19
- Mocan 6. Salva su Lontani ed è abile in altre occasioni a salvare il risultato e a non far dilagare gli Azzurrini.
- Cojocariu 6. Fa prevalere la sua massiccia struttura fisica nei duelli individuali e nelle chiusure difensive.
- Coman 5.5. Non brillante a centrocampo, ammonito in avvio di gara. Spesso fermato da Ballanti nei duelli.
- Creta 5. Mai nel vivo della manovra offensiva. Fuori ad inizio ripresa.