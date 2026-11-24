Ci sono partite che restano nella storia per un’impresa o un gesto tecnico. Altre, invece, diventano leggenda per qualcosa di invisibile. La finale del Roland Garros 1990 è una di queste

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

In carriera Agassi ha giocato 90 finali in singolare e scritto alcune delle pagine più belle della storia del tennis. E lo ha fatto sempre con stile. C’è una finale però, la prima per lui in uno Slam, in cui la preoccupazione più grande di Andre non era vincere, ma riuscire a portare a termine la partita senza perdere qualcosa di molto più prezioso di un punto, un set o un trofeo.

Siamo a Parigi, giugno del 1990 e, a vent’anni, Andre si prepara a vivere il momento più importante della sua ancora giovane carriera. Il talento non gli manca, il palcoscenico è quello dei grandi appuntamenti e il mondo intero è pronto a puntare gli occhi sul Court Central. Eppure, c’è qualcosa che lo preoccupa più dell’avversario e del verdetto del campo. Un segreto da custodire a ogni costo. Un piccolo-grande problema che rischia di trasformare il suo grande giorno in un incubo: i capelli.

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Zero Margine è la rubrica a firma Lorenzo Marsili che intercetta il lato più intenso e umano dello sport: storie eccezionali tra consacrazione, ossessione, battute d’arresto e rinascita.

Guarda il video per scoprire questa vicenda quasi surreale, che racconta da una prospettiva differente la partita più complicata di un campione abituato a rompere gli schemi. E che, alla fine, tornato sul luogo del delitto dopo anni, chiude il cerchio di uno dei copioni non scritti più straordinari della storia dello sport.