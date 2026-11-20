A Nyon si sono tenuti i sorteggi per gli accoppiamenti dei quarti di finale e degli spareggi promozione e retrocessione di Nations League: le gare in programma a marzo 2027

Sono stati sorteggiati a Nyon i quarti di finale della Nations League 2026-2027. La sfida più interessante è senza dubbio Francia-Spagna. L’Inghilterra attende la Norvegia di Haaland, la Germania il Belgio e il Portogallo affronterà l’Olanda. Sorteggiati anche gli spareggi promozione e retrocessione. Si giocheranno a marzo 2027.

Gli accoppiamenti dei quarti di finale

A prendersi la scena è Francia-Spagna, il rematch della semifinale Mondiale vinta dalla formazione di De la Fuente. Impegno complicato per Zinedine Zidane contro le furie rosse, che vorranno riscattarsi dal passo falso contro l’Inghilterra, sorteggiata con la Norvegia: sarà Bellingham contro Haaland per un posto in semifinale. Per la Germania l’esame Belgio, carnefice dell’Italia nella fase a gironi. Il Portogallo se la vedrà contro l’Olanda.

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In semifinale, la vincente di Germania-Belgio affronterà la vincente di Inghilterra-Norvegia. La vincente di Olanda-Portogallo se la vedrà contro la vincente di Francia-Spagna.

Le Nazionali qualificate

L’Inghilterra arriva ai quarti di finale di Nations League dopo il roboante successo contro la Spagna campione del Mondo in carica: le furie rosse non perdevano da 43 partite e accedono ai quarti di finale da non teste di serie. Il Portogallo, che ha vinto le edizioni del 2018-2019 e del 2024-2025 partono da testa di serie nella fase a eliminazione diretta. È stata la prima squadra a qualificarsi aritmeticamente ai quarti di finale, anche senza il contributo di Cristiano Ronaldo, che a competizione in corso ha annunciato l’addio alla Nazionale dopo la lite con il ct Jorge Jesus.

La Francia ha beffato l’Italia all’ultima partita, approfittando della caduta degli azzurri in Belgio (secondo e non testa di serie) per volare ai quarti di finale da testa di serie. Ma contro l’Italia ha ottenuto un solo punto, perdendo al Meazza senza appello. La Germania di Jurgen Klopp ha cambiato marcia a novembre ottenendo il pass da prima del girone anche grazie al 5-0 rifilato all’Olanda, riuscita comunque a staccare il pass per i quarti di finale da seconda in classifica. Anche la Norvegia di Haaland è non testa di serie.

Spareggi e date

Sono stati sorteggiati anche gli spareggi promozione e retrocessione dalla Lega A alla Lega B e dalla Lega B alla Lega C. Per quanto riguarda gli spareggi A/B questi sono gli accoppiamenti: Danimarca-Bosnia, Ungheria-Serbia, Irlanda-Croazia e Slovenia-Galles. Gli spareggi B/C sono i seguenti: Cipro-Macedonia del Nord, Estonia-Romania, Isole Faroe-Georgia e Bielorussia-Israele.

I quarti di finale della Nations League e gli spareggi promozione/retrocessione tra Lega A e Lega B e tra Lega B e Lega C si terranno a marzo 2027: la fase finale è in programma dal 9 al 13 giugno 2027.