Dopo la brutta prova offerta contro gli Springboks, sabato a Genova l'Italia affronta i Pumas, con Quesada che ne cambia 5 affidandosi a gente di provata esperienza. "Dimostriamo di essere diversi"

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Stavolta non sono ammessi errori. O meglio, non sono ammesse prestazioni sotto la media che anche una nazionale non di primissima fascia come l’Italia sa di non potersi permettere. E allora sabato contro i Pumas a Genova (kick-off alle 12,40) sarà un’Italia diversa, nella forma e (si spera) anche nella sostanza. Con qualche certezza in più, meno sperimentazioni e la voglia di cancellare la brutta pagina vissuta a Torino, quando gli Springboks campioni del mondo hanno fatto realmente il bello e il cattivo tempo senza che ci fosse nulla a impedirglielo. “Vogliamo dare un’immagine diversa rispetto a quella mostrata sabato scorso”, si affretta a dire Gonzalo Quesada. Per il quale quella con i Pumas non potrà mai essere una partita come tutte le altre.

La ricerca di un equilibrio sempre precario

Di rientri eccellenti nel XV titolare se ne contano diversi. E il CT ha deciso di andare deciso su una formazione che fa dell’esperienza la sua miglior virtù, magari a discapito anche di una condizione fisica non necessariamente al top. “Sapevamo che alcuni elementi non avrebbero avuto 80’ nelle gambe contro il Sudafrica, o magari che erano troppo stanchi per reggere una battaglia simile, e questo ci ha portato a fare determinate scelte.

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Ancora una volta abbiamo cercato un equilibrio, non facile da trovare ma comunque necessario da ricercare. I cambi operati non sono da intendere come “punitivi”, ma unicamente come normali avvicendamenti, legati anche al momento e all’avversario. Soprattutto lego certe scelte al fatto che avremo una panchina 6+2, e dunque chi partirà dall’inizio dovrà garantire un determinato minutaggio”.

Si spiega così la rinuncia ad Allan apertura (che avrebbe riportato Capuozzo estremo), dove Quesada alla fine ha deciso di confermare Paolo Garbisi proprio per ragioni tattiche e di cambi a partita in corso. Chi potrebbe cambiare ruolo in corso d’opera è Odogwu, che partirà centro assieme a Marin, ma che potrebbe poi spostarsi all’ala con l’ingresso di Mori. “Allan può giocare sia 10 che 15, per noi è un grande vantaggio poterlo giostrare a partita in corso, per questo abbiamo deciso di ripartire da Garbisi”.

Anche i Pumas sono in crisi: sarà battaglia totale

Come l’Italia, anche i Pumas in panchina hanno portato la 6+2, e dunque il segnale che gli azzurri saranno attesi da una battaglia è fin troppo evidente. “Io però ho grande fiducia nelle qualità dei miei giocatori”, aggiunge Quesada. “In settimana il lavoro è stato fatto bene, poi è chiaro che la partita a volte segue logiche diverse, ma di sicuro ci presenteremo pronti all’appuntamento”.

Anche l’Argentina non sta attraversando un periodo facile, reduce da qualche stop imprevisto. “Conosco bene quel gruppo, il carattere che lo contraddistingue e le qualità dei giocatori. Verranno a giocarsela col coltello fra i denti, perché quando ricevi critiche non fa mai piacere.

Noi ci siamo preparati per affrontarli al meglio. Possiamo accettare di perdere contro il Sudafrica, anche in modo pesante, ma ciò non significa che non avremmo potuto fare meglio, e speriamo di riuscirci contro i Pumas. Se poi, come sembra, dovesse piovere, allora sarà una partita ancora più “sporca” e complicata, tanto per noi, quanto per loro”.

Quesada vuole un’Italia che resti nella partita

Non uscire dalla partita, un po’ come avvenuto nei primi 40’ contro gli Springboks, è il mantra che Quesada ha ripetuto ai suoi ragazzi. “Nel 2024 nel Sei Nazioni perdemmo 36-0 in Irlanda, ma ce la giocammo sino all’ultima azione senza regalare nulla. A Torino ci siamo mostrati troppo fragili, e questa cosa non va bene. Abbiamo regalato troppi punti facili, bisogna essere più solidi in certi contesti.

La metà dei punti presi è arrivata su situazioni dove non siamo andati a pressare, o ancora su situazioni abbastanza basiche per il nostro gioco, come se il fatto di trovarci di fronte i più forti al mondo ci avesse tolto punti di riferimento, sia tecnicamente che psicologicamente. Ma queste cose non te le puoi permettere, perché il livello è talmente alto che poi si finisce per prendere imbarcate, come è capitato a noi sabato scorso”.

Tornando alla formazione, rispetto al Sudafrica si rivedono dal 1’ Fischetti, Vintcent, Zuliani, Varney e Allan. In panchina riecco Lucchesi, Riccioni e Mori, oltre a Ortombina e Alessandro Garbisi.

Il XV azzurro scelto da Quesada per sfidare i Pumas

15 Tommaso ALLAN

14 Ange CAPUOZZO

13 Paolo ODOGWU

12 Leonardo MARIN

11 Monty IOANE

10 Paolo GARBISI

9 Stephen VARNEY

8 Lorenzo CANNONE

7 Manuel ZULIANI

6 Ross VINTCENT

5 Federico RUZZA

4 Niccolò CANNONE

3 Simone FERRARI

2 Giacomo NICOTERA

1 Danilo FISCHETTI

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI

17 Muhamed HASA

18 Marco RICCIONI

19 Enoch OPOKU GYAMFI

20 Alessandro ORTOMBINA

21 Samuele LOCATELLI

22 Alessandro GARBISI

23 Federico MORI