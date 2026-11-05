Sorprese nel XV dell'Italia contro il Sudafrica (sabato a Torino, ore 12,40) nel Nations Championship. "Mettiamo la miglior formazione disponibile, serve gente che tiene 80'".

Sperimentale è dir poco. Sicuramente inedita e anche difficile da decifrare, perché stavolta Gonzalo Quesada ha davvero deciso di rimescolare le carte. Nonostante di fronte ci sarà nientemeno che la nazionale due volte campione del mondo, prima nel ranking di World Rugby, nonché destinata a essere ancora la squadra da battere tra un anno nel mondiale australiano. Insomma, il Sudafrica oggi esporta il meglio che esiste sul pianeta di Ovalia, eppure l’Italia non sembra intimorita all’idea di affrontarla in una veste assai rinnovata. Che poi, sentendo Quesada, era davvero “la migliore Italia che potevamo schierare”.

Quesada: “Questa la migliore formazione disponibile”

Verità o bugia che sia, l’Italia che sabato riceverà gli Springboks a Torino (ore 12,40) sarà molto diversa da quella che gli appassionati hanno visto negli ultimi tempi. “Capisco che ognuno può avere la sua idea, ma questa è la migliore squadra disponibile in questo momento, e in tutti i ruoli. Vedere tanti titolari del recente passato in panchina può sembrare sorprendente, ma bisogna tenere conto di tante cose, della stanchezza accumulata nelle ultime settimane e della preparazione effettuata da ogni singolo elemento.

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Fischetti ad esempio ha bisogno di rifiatare un po’, Zuliani non è al top, Fusco invece è il mediano di mischia più in forma e merita spazio e considerazione. Perché Belloni estremo? Si è allenato benissimo e per me quando uno su allena bene parte avanti. Allan viene da tre settimane di stop e non ha gli 80’ nelle gambe. E contro il Sudafrica, se non sei al massimo, non puoi permetterti di scendere in campo”.

Sorprende anche la scelta di Capuozzo all’ala. “Altra scelta dettata dalle contingenze, perché tra impegni personali e spostamenti dall’estero non ha potuto allenarsi sempre con continuità. All’ala avrà meno responsabilità che se avesse giocato estremo, dunque è una scelta ragionata”.

Chance per Odogwu e l’esordiente Locatelli

L’Italia che sfiderà il Sudafrica dovrà fare a meno di Brex e Menoncello, ovvero i due centri titolari, rimpiazzati da Odogwu (preferito a Mori perché sin qui ha trovato maggiore spazio e continuità con il Benetton) e Marin. “Ripeto il concetto: avendo poche alternative per ogni ruolo, devo tener conto di mettere chi ha gli 80’ nelle gambe, specialmente pensando al fatto che con la 6+2 in panchina avremo dei ruoli dove la coperta sarà più corta”, ha aggiunto Quesada.

Che al posto dell’indisponibile Lamaro ha deciso di far esordire Samuele Locatelli. “L’ho seguito sin da quando giocava a Viadana, ho apprezzato la scelta di portarlo nelle Zebre e credo che abbia già dimostrato di poterci stare su certi palcoscenici. Avrei voluto già portarlo nei test estivi nel Pacifico, alla fine è rimasto fuori dai 33, ma è ripartito fortissimo nella prima parte di stagione e questa è l’occasione per testarlo ancora più ad alto livello”.

Springboks a pieno carico: “Un segno di rispetto”

Rassie Erasmus, il CT sudafricano, opporrà all’Italia tutti i migliori giocatori disponibili, sebbene poi venerdì 13 gli Springboks saranno di scena a Parigi contro la Francia. “Lo prendo come un segnale di grande rispetto, perché non è da tutti affrontare una squadra che non è Tier 1 con tutti i titolari in campo”, il pensiero di Quesada.

“Chiaramente sarà più dura per noi, ma non dimentico che nelle tre partite disputate lo scorso anno contro di loro siamo stati spesso e volentieri in partita, anzi a Torino a 10’ dalla fine eravamo ancora sotto il break di distanza. Dovremo essere perfetti per stare al confronto con loro”.

Chiosa finale del CT su Domingo Miotti, italo-argentino che fa parte dell’elenco dei convocati per i test autunnali (ma fuori dai 23 per il Sudafrica): “Con lui mi sono sentito dopo che ho firmato per l’Italia, e da una serie di messaggi all’inizio anche un po’ ironici s’è cominciata a prospettare l’opportunità di essere convocato. Non è ancora pronto fisicamente, salterà anche il test con l’Argentina, per l’ultimo vedremo se sarà in grado di giocare per la terza o quarta partita”.

Il XV scelto da Quesada per gli Springboks

15 Mirko BELLONI

14 Ange CAPUOZZO

13 Paolo ODOGWU

12 Leonardo MARIN

11 Monty IOANE

10 Paolo GARBISI

9 Alessandro FUSCO

8 Lorenzo CANNONE

7 Samuele LOCATELLI

6 Alessandro ORTOMBINA

5 Federico RUZZA

4 Niccolò CANNONE

3 Simone FERRARI

2 Giacomo NICOTERA (Capitano)

1 Muhamed HASA



In panchina

16 Tommaso DI BARTOLOMEO

17 Danilo FISCHETTI

18 Ion NECULAI

19 Enoch OPOKU GYAMFI

20 Ross VINTCENT

21 Manuel ZULIANI

22 Stephen VARNEY

23 Tommaso ALLAN