Altro scossone per la "farfalla" azzurra che dopo l'addio a Claudia Mancinelli, si ritrova senza allenatrice per la decisione di Zaripova. La strada per Los Angeles si complica

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Era una corsa a ostacoli prima, lo diventa ancora di più adesso. Perché la strada che porterà Sofia Raffaeli alle olimpiadi di Los Angeles s’è fatta ancora più in salita: Amina Zaripova, l’allenatrice uzbeka che aveva preso il posto di Claudia Mancinelli a dicembre del 2025, ha interrotto la collaborazione con la federazione italiana e la ginnasta di Chiaravalle, lasciando intendere che alla base della decisione ci siano divergenze e contrasti insanabili. A un anno e mezzo dai giochi californiani, non la più rassicurante delle notizie.

Raffaeli, strada in salita verso Los Angeles 2028

In realtà il finale di stagione 2026 di Sofia Raffaeli è stato reso complicato già da un problema fisico che l’ha costretta a chiudere in anticipo la stagione, tanto che la Ginnastica Fabriano (società per la quale è tesserata) ha pagato a caro prezzo la sua assenza in occasione delle finali del campionato di Serie A1, con la retrocessione del sodalizio marchigiano in A2 (peraltro c’era anche un procedimento di squalifica, che era stato sospeso dopo ricorso).

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Qualcuno ha collegato proprio allo scarso rendimento della squadra di appartenenza la ragione (se non la principale, una delle tante) che avrebbero convinto Zaripova a lasciare la farfalla marchigiana e la sua società di appartenenza. Raffaeli che è stata la prima atleta italiana (di tutte le discipline) a staccare il pass per Los Angeles 2028, ma che adesso si ritrova a dover ricominciare tutto daccapo a un anno e mezzo dall’appuntamento a cinque cerchi.

E se qualcuno spera che possa avvenire una sorta di reunion con Claudia Mancinelli, l’allenatrice che l’aveva accompagnata a Parigi 2024 (indimenticabile la sua camminata verso il tavolo dei giudici che fece letteralmente innamorare il mondo intero), in realtà al momento non c’è alcuna soluzione all’orizzonte sulla sostituzione dell’allenatrice bulgara.

Zaripova, l’addio e la frecciata alla Federazione

Zaripova sui social ha lasciato intendere che la separazione non è stata affatto “amichevole”. “È avvenuto un cambiamento nella mia vita tranquilla: la mia collaborazione con Sofia Raffaeli è terminata. Per qualsiasi domanda, vi invito a rivolgervi alla Federazione Italiana. Credo che ci sia ancora molto altro da raccontare… Mi aspettano nuovi progetti!”.

Nella foto postata accanto al messaggio, la carta olimpica conquistata proprio nel corso dell’estate. Perché la stagione di lavoro con Raffaeli ha portato in dote un bronzo ai campionati mondiali di Francoforte, con annessa qualificazione ai giochi di LA28, ma evidentemente non è scattata la scintilla con la Federginnastica.

Raffaeli peraltro è stata protagonista anche di un incidente mentre rientrava in Italia a bordo di un Van della federazione, anche se il motivo che ne ha rallentato la preparazione nel finale di stagione è riconducibile a un intervento al ginocchio. Oggi nelle finali di A1 di Bergamo Sofia si esibirà con un pre show con la squadra nazionale Junior e Senior, ma il futuro resta un’incognita.