Mandorlini lo ha schierato titolare nel derby di Serie C tra Ravenna e Forlì: per Ronaldinho un mezzo assist e una protesta con l’arbitro, il giudizio sulla sua prova

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Alla vigilia del derby, Mandorlini aveva giocato a nascondino su Ronaldinho. Altro che ingresso in campo a partita in corso, come dichiarato in un primo momento: per la stracittadina di Serie C tra Ravenna e Forlì, che s’è trasformata in un evento di portata globale, il 46enne brasiliano è sceso in campo fin dal primo minuto. Accolto in Romagna come un divo, analizziamo com’è andato il ritorno in campo dell’ex Pallone d’Oro, 11 anni dopo la sua ultima partita ufficiale giocata con la Fluminense.

Ravenna-Forlì, Ronaldinho titolare: com’è andata

Se proprio dobbiamo ingabbiarlo in un sistema di gioco, allora diciamo che Ronaldinho è stato impiegato a supporto di Rabbi nel 4-4-1-1 di Mandorlini. In realtà l’ex Milan ha danzato sul rettangolo verde, cercando sempre la posizione migliore sul centrosinistra.

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Certo, ne è passata di acqua sotto i ponti dall’ultima partita. E la carta d’identità non mente, specie su un campo di Serie C, dove le partite sono battaglie. Eppure, a 46 anni, Dinho ha mostrato ancora lampi di classe, contribuendo anche al gol dell’1-0 del Ravenna.

La polemica con l’arbitro: cosa è successo

Il sorriso, il marchio di fabbrica di Ronaldinho, non è mai mancato. Alla mezz’ora, però, il brasiliano ha lasciato spazio anche a un pizzico di nervosismo, protestando con l’arbitro Vingo di Pisa per un presunto tocco di mano di un avversario non ravvisato dal direttore di gara.

Dinho chiedeva un intervento a suo favore, convinto che ci fossero gli estremi per una punizione. Un episodio forse marginale, eppure significativo: l’ex Pallone d’Oro non ha vissuto il ritorno in campo come una passerella, ma ha fatto sul serio. Al di là dell’accoglienza da superstar e dell’operazione commerciale che ha accompagnato la sua presenza, Ronaldinho ci teneva a giocare, divertirsi e, soprattutto, a essere protagonista.

Il contributo al gol e l’esultanza con i compagni: la pagella di Ronaldinho

Il derby contro il Forlì si è sbloccato al minuto 36, quando il classe 1990 Giulio Donati, uno che aveva sfidato Ronaldinho in un Milan-Lecce di tanti anni fa, ha lasciato partire una sassata su cui nulla ha potuto Martelli.

Il sudamericano ci ha messo del suo, scaricando su Lonardi che ha a sua volta servito Donati per la rete del vantaggio. Considerata l’età e l’assenza dal campo, il giudizio finale non può che essere positivo: 6,5. E la speranza è di poterlo rivedere in campo anche in altre occasione.

Un tempo in campo: l’inchino ai tifosi e l’abbraccio con Dida e Serginho

Ronaldinho è andato oltre le previsioni, rimanendo in campo per un tempo intero, prima di essere sostituito da Maggio. All’intervallo si è intrattenuto sul terreno di gioco per salutare i tifosi ricevendo la meritata ovazione del Benelli, poi ha abbracciato i connazionali Dida e Serginho, suoi compagni di squadra ai tempi del Milan, e il presidente del club romagnolo Cipriani. In tribuna tanti ospiti vip: da Flavio Briatore a Fabio Fognini.