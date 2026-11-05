Il brasiliano torna in campo dopo 11 anni: per il debutto con il Ravenna prezzi fino a 150 euro con hospitality. Prevista una tribuna aggiuntiva da 540 posti

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il ritorno in campo di Ronaldinho è sempre più vicino e il Ravenna, secondo in classifica nel Girone B di Serie C, si prepara a ospitare un evento destinato a richiamare tifosi e appassionati da tutta Italia. Intanto sono stati ufficializzati i prezzi dei biglietti per il derby contro il Forlì, in programma il 15 novembre allo stadio Bruno Benelli: per assistere alla partita si arriverà a spendere fino a un massimo di 150 euro. Prezzi da Serie A per una gara di terza serie. La società ha inoltre deciso di indire la Giornata Giallorossa, escludendo l’incontro dagli abbonamenti stagionali, e ha predisposto un ampliamento dello stadio con una tribuna temporanea aggiuntiva.

Ravenna-Forlì, il ritorno in campo di Ronaldinho dopo 11 anni

L’appuntamento è fissato per domenica 15 novembre, quando alle 17:30 il Ravenna ospiterà il Forlì allo stadio Bruno Benelli. La partita, valida per la 14esima giornata del Girone B di Serie C, sarà soprattutto l’occasione per rivedere in campo Ronaldinho, a 46 anni, con la maglia giallorossa.

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Il brasiliano ex Milan e Barcellona non disputa una partita ufficiale da 11 anni: la sua ultima esperienza risale infatti al 2015, quando vestiva la maglia del Fluminense. La scelta del derby romagnolo non è casuale: si tratta di una sfida particolarmente sentita sul territorio, alla quale il club ha voluto associare un evento di portata internazionale. Dopo l’annuncio del tesseramento a Miami e la presentazione davanti ai tifosi a Marina di Ravenna, è arrivato il momento del gran debutto con il club del presidente Ignazio Cipriani.

Ronaldinho ‘sospende’ gli abbonamenti: la Giornata Giallorossa e le tariffe

La presenza di Ronaldinho ha spinto il Ravenna a introdurre la Giornata Giallorossa, una decisione che comporta l’esclusione della partita contro il Forlì dagli abbonamenti stagionali. Anche i tifosi che hanno acquistato la tessera 2026/27 dovranno quindi comprare un biglietto per assistere all’incontro.

La società ha comunque previsto una fase di prelazione riservata agli abbonati, che potranno confermare il proprio posto da oggi, giovedì 5 novembre, fino a sabato 7 novembre alle 19:00, utilizzando il codice Fidelity e il pin associato alla tessera. Le tariffe agevolate partono dai 15 euro per la Curva Mero, salgono a 30 euro per la Tribuna Inferiore Coperta, 40 euro per la Laterale Coperta e 50 euro per la Tribuna Corvetta. Per Young (15-23 anni) e Under 14 sono previste riduzioni nei settori interessati.

Prezzi da Serie A: fino a 150 euro per un biglietto

Le cifre cambiano sensibilmente con l’apertura della vendita libera, prevista da lunedì 9 novembre alle 15:00. Per la Curva Mero e la Curva Sud il prezzo intero sarà di 30 euro, con riduzioni a 25 euro per gli Under 18 e a 20 euro per gli Under 14. Per la Tribuna Inferiore Coperta si sale a 60 euro, mentre la Laterale Coperta arriva a 120 euro per il biglietto intero e a 75 euro per le categorie ridotte (Over 65, Under 18 e Under 14).

La Tribuna Corvetta non sarà disponibile nella vendita libera. Ma è soprattutto la nuova Tribuna R10 a far registrare le cifre più alte: il primo scaglione prevede 75 euro per l’ingresso ordinario e ben 150 euro per il biglietto con servizio hospitality.

Ampliato il Benelli con la Tribuna R10: 540 posti in più

Per fare spazio al maggior numero possibile di spettatori, il Ravenna ha previsto anche un ampliamento temporaneo dello stadio Bruno Benelli. Nell’area Distinti sarà infatti allestita la Tribuna R10, una struttura aggiuntiva pensata proprio per lo speciale appuntamento con Ronaldinho.

La disponibilità iniziale comunicata dal club è di 500 posti ordinari, ai quali si aggiungono altri 40 posti con servizio hospitality. La vendita sarà organizzata attraverso tre fasce di prezzo progressive, chiamate tier: per la prima sono già stati comunicati i costi di 75 euro per il biglietto intero e 150 euro per la formula con hospitality. Le tariffe delle successive due fasce, Tier 2 e Tier 3, non sono ancora state rese note. Anche le relative tempistiche di vendita saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Ravenna.