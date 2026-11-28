Il Real cede in casa all’Alaves dopo una partita che sembra stregata e fa un regalo ai nemici del Barcellona, anche l’Atletico opera il sorpasso. L’episodio che scatena la rabbia dei Blancos

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Basta un dato per raccontare una partita “maledetta”: 27 tiri di cui 9 nello specchio della porta eppure il Real Madrid esce sconfitto dalla sfida con l’Alaves. Un passo falso doloroso per la squadra di José Mourinho che fa un regalo clamoroso e inaspettato ai rivali del Barcellona e che si fa superare in classifica anche dai “cugini” dell’Atletico Madrid.

La sconfitta a sorpresa del Real

Una partita maledetta per il Real Madrid che va letteralmente a sbattere sull’Alaves e vede allontanarsi ancora una volta la vetta della Liga. La squadra di Mourinho attacca sin dalle prime battute, mette alle corde l’avversario ma a sorpresa al 22’ arriva il gol del vantaggio di Toni Martinez. I padroni di casa si buttano subito in avanti alla ricerca del pareggio, le occasioni arrivano ma anche i tanti errori nel momento decisivo. Nella ripresa quando la pressione del Real si fa ancora più forte arriva anche la rete del raddoppio firmata da Angel Perez. Sotto di due gol, Mbappé e compagni non mollano la presa ed è proprio il francese a riaprirla. E’ un assedio, i Blancos chiudono con 27 tiri, di cui 9 nello specchio ma non trovano il secondo gol, l’Alaves invece con le sue due conclusioni porta a casa una vittoria storica.

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Liga: la classifica completa

Il rigore revocato a Bellingham

All’86’ l’episodio che scatena ancora di più gli animi. Bellingham cade in area di rigore e Cesare Soto Grado sembra non avere dubbi indicando immediatamente il dischetto del rigore. Le proteste della panchina dell’Alaves sono vigorose con la richiesta di andare a rivedere l’episodio all’on field review. L’arbitro decide di rivedere il rigore e dopo qualche secondo revoca la sua decisione. Il contatto su Bellingham non è falloso, anzi il giocatore inglese si è lasciato cadere e rimedia il secondo cartellino giallo e dunque l’espulsione.

Mourinho furioso: viene trattenuto a stento

Una partita particolarmente complicata per il Real Madrid sin dal primo tempo. I Blancos prendono il controllo delle operazioni ma non sfondano, anzi alla fine del primo tempo è l’Alaves a chiudere in vantaggio di un gol. La frustrazione di Josè Mourinho comincia a crescere minuto dopo minuto e come spesso capita finisce per essere rivolta all’indirizzo del direttore di gara. Il portoghese comincia a protestare in maniera molto evidente e nel recupero del primo tempo perde completamente la pazienza. L’arbitro gli mostra il cartellino giallo, ma le proteste dello Special One non si placano anzi. Per evitare che arrivi anche il rosso sono i membri della panchina, a cominciare da Militao e Rudiger, che devono trattenerlo per evitare la sanzione più severa.