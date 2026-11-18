Il talento brasiliano continua a trovare poco spazio con Mourinho: appena 141 minuti in sette presenze tra Liga e Champions League. Il club non vorrebbe privarsene a gennaio, ma la necessità di giocare potrebbe spingere il classe 2006 verso un nuovo prestito

In Spagna il futuro di Endrick è diventato un vero e proprio caso. Il destino del giovane attaccante brasiliano continua a far discutere, tra la volontà del Real Madrid di trattenerlo e le esigenze di un calciatore che, a vent’anni, ha soprattutto bisogno di trovare continuità e accumulare minuti per completare il proprio percorso di crescita.

Endrick, futuro in bilico

La posizione del club e di José Mourinho, almeno ufficialmente, è piuttosto chiara: Endrick non è sul mercato. Lo Special One non vorrebbe perdere elementi della rosa durante la stagione e considera il brasiliano una risorsa importante per le rotazioni offensive dei Blancos. Il suo impiego potrebbe riguardare sia il ruolo di centravanti, come alternativa a Mbappé, sia quello di esterno, dove le sue caratteristiche fisiche e tecniche possono offrire soluzioni differenti.

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Endrick in campo col contagocce

C’è però un problema evidente: finora le opportunità sono state pochissime. Endrick ha raccolto appena 141 minuti, distribuiti in sette presenze tra Liga e Champions League. Un minutaggio decisamente insufficiente per un giocatore che ha bisogno di confrontarsi con il campo, acquisire fiducia e dimostrare il proprio valore. Una situazione che inevitabilmente alimenta dubbi e riflessioni in vista della finestra invernale di calciomercato.

Le parole di Endrick e il ricordo del Lione

La recente pausa per le nazionali ha riportato sotto i riflettori il talento brasiliano. Oltre a Vinicius, protagonista con una doppietta contro il Giappone e una tripletta contro Singapore, anche Endrick ha avuto modo di parlare del proprio futuro. Le dichiarazioni successive all’ultima amichevole con il Brasile sono state improntate alla diplomazia: «La decisione è di Mourinho. Sono sempre disponibile ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di trascorrere la mia vita lì, aiutando il Real e i miei compagni di squadra».

Parole che confermano il legame con il club spagnolo, ma che non cancellano quanto dichiarato in precedenza, quando il brasiliano aveva lasciato intendere di non avere certezze sulla propria permanenza a Madrid: «Non so cosa succederà a gennaio. Questo è nelle mani di Dio. Gli chiedo di guidarmi affinché accada ciò che è meglio per me e per la mia carriera. Voglio solo giocare, essere felice, segnare gol, fornire assist e aiutare i miei compagni. Sono molto giovane, ho vent’anni».

Un passaggio, in particolare, sembra raccontare molto delle sue attuali esigenze: il riferimento all’esperienza vissuta al Lione, definita una delle più belle della sua vita e il periodo nel quale si è sentito maggiormente felice. In Francia Endrick aveva trovato quello spazio e quella fiducia che oggi sembrano mancargli al Real Madrid. Arrivato in prestito a gennaio, aveva chiuso la stagione con cinque gol e sette assist in sedici partite, lasciando un’impressione estremamente positiva prima di fare ritorno in Spagna a giugno.

Roma, Milan e Sporting: le possibili destinazioni

Proprio il ricordo dell’esperienza francese potrebbe spingere il brasiliano a valutare nuovamente un trasferimento temporaneo. L’ipotesi di lasciare definitivamente il Real Madrid non sembra essere nei suoi programmi, ma un altro prestito rappresenterebbe una soluzione interessante per tutte le parti: Endrick avrebbe la possibilità di giocare con maggiore continuità, mentre i Blancos potrebbero continuare a monitorarne la crescita senza rinunciare al controllo sul suo cartellino.

La Roma sempre interessata a Endrick

Tra le società interessate continua a circolare con insistenza il nome della Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un esterno offensivo da mettere a disposizione di Gasperini nella sessione invernale e il brasiliano rappresenterebbe un’opportunità particolarmente interessante. La formula del prestito consentirebbe inoltre di contenere l’investimento economico, evitando un’operazione particolarmente onerosa per le casse del club capitolino.

Milan e Sporting alla finestra

Anche il Milan osserva con attenzione l’evolversi della situazione, pur avendo individuato in Nicolò Tresoldi una delle priorità per il proprio reparto offensivo. Non manca, infine, una possibile pista portoghese: lo Sporting Lisbona di Paulo Fonseca, allenatore che conosce molto bene Endrick per averlo guidato durante i sei mesi trascorsi insieme al Lione. Un rapporto già consolidato potrebbe rappresentare un elemento favorevole nell’eventuale trattativa.

Per il momento il Real Madrid non sembra intenzionato a concedere aperture, ma la questione resta tutt’altro che chiusa. Molto dipenderà dalle garanzie che Mourinho sarà in grado di offrire al ragazzo e dalla prospettiva di un maggiore impiego nella seconda parte della stagione. Endrick non vuole rinunciare al sogno di affermarsi con la maglia dei Blancos, ma sa anche che il talento, da solo, non basta: per crescere e diventare protagonista ha bisogno di giocare. E se a Madrid non dovesse trovare spazio, la strada di un nuovo prestito potrebbe diventare sempre più concreta.